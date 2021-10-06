«Псковэнергосбыт» рассказал, какие штрафы грозят должникам

О начислении пеней в связи с долгами по электроэнергии предупреждает жителей Псковской области «Псковэнергосбыт». Штрафные санкции начнут применять с 1 ноября. С какого момента идут пени и о каких суммах идет речь, Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
По закону потребитель обязан оплачивать коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если через 30 дней после 10 числа оплаты за электричество все еще не будет, на сумму долга начнут начислять пени. К примеру, за неоплаченную сентябрьскую квитанцию пени начнут начислять с 10 ноября, пояснили в «Псковэнергосбыте».
Размер штрафа зависит от суммы задолженности. В компании напомнили формулу расчета:
Для примера в «Псковэнергосбыте» рассчитали размер штрафа, если абонент должен 5000 рублей. Актуальная ставка рефинансирования Центробанка – 6,75%.
Таким образом, через 200 дней задолженности потребителю придется заплатить основную сумму – 5000 рублей, а также пени - 352 рублей.
«У должников есть время до 31 октября, чтобы рассчитаться с долгами. В этом случае пени не будут начислены. Остальные неплательщики получат в ноябре квитанции с текущими начислениями за октябрь, задолженностью и штрафом», - предупредили в организации.
Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации и в центрах обслуживания потребителей. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25 числа любым удобным способом.