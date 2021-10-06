Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
псков лучший кофе
обновленная ипотека
«Вечевой орден» первый во всём
рейдерский захват
Время платить по счетам
Узловой город ЛОНГРИД
декодируем QR-реальность
Стоять на месте Если вы потерялись
Телефон прямого эфира 56-73-72
Грибная лихорадка Безопасно
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё ЖКХ 06.10.2021 17:250 Псковская управляющая компания «выдумала» аварию на сетях Горводоканала 15.10.2021 11:200 «Псковэнергосбыт» рассказал, какие штрафы грозят должникам 15.10.2021 08:401 В «Теплосетях» пояснили, почему два дома остались без отопления в Пскове 14.10.2021 19:081 Два псковских района получили паспорта готовности к отопительному сезону 14.10.2021 17:132 Сбербанк помог псковичам оплатить услуги ЖКХ 14.10.2021 16:421 Дефицит кадров привел к проблемам с откачкой канализации в Пскове
 
 
 
Самое популярное 10.10.2021 19:019 Молодой человек упал с моста Александра Невского в Пскове 08.10.2021 16:0148 Определен список мест в Псковской области, куда не пустят непривитых 13.10.2021 13:217 В Пскове женщине забыли сообщить о смерти отца в больнице 10.10.2021 17:336 Девочка спрыгнула с Ольгинского моста в Пскове 08.10.2021 07:326 Власти Псковской области пересмотрят антиковидные ограничения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Псковэнергосбыт» рассказал, какие штрафы грозят должникам

15.10.2021 11:20|ПсковКомментариев: 0

О начислении пеней в связи с долгами по электроэнергии предупреждает жителей Псковской области «Псковэнергосбыт». Штрафные санкции начнут применять с 1 ноября. С какого момента идут пени и о каких суммах идет речь, Псковской Ленте Новостей сообщили в организации. 

По закону потребитель обязан оплачивать коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если через 30 дней после 10 числа оплаты за электричество все еще не будет, на сумму долга начнут начислять пени. К примеру, за неоплаченную сентябрьскую квитанцию пени начнут начислять с 10 ноября, пояснили в «Псковэнергосбыте».

Размер штрафа зависит от суммы задолженности. В компании напомнили формулу расчета:

  • с 31-го по 90-й день неоплаты пени каждый день составляют 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы долга;
  • с 91-го дня неоплаты каждый день начисляется неустойка в размере 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга.

Для примера в «Псковэнергосбыте» рассчитали размер штрафа, если абонент должен 5000 рублей. Актуальная ставка рефинансирования Центробанка – 6,75%.

  • с 1 по 30 день просрочки платежа пеней нет,
  • с 31 по 90 день пени составят 5000 рублей x 60 дней x 6,75/ (300 x 100) = 67 рублей,
  • с 91 по 200 день «набежит» 5000 рублей x 110 дней x 6,75/ (130 x 100) = 285 рублей. 

Таким образом, через 200 дней задолженности потребителю придется заплатить основную сумму – 5000 рублей, а также пени - 352 рублей. 

«У должников есть время до 31 октября, чтобы рассчитаться с долгами. В этом случае пени не будут начислены. Остальные неплательщики получат в ноябре квитанции с текущими начислениями за октябрь, задолженностью и штрафом», - предупредили в организации.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации и в центрах обслуживания потребителей. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25 числа любым удобным способом.

Теги: #ЖКХ #долг #псковэнергосбыт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?
В опросе приняло участие 460 человек
15.10.2021, 11:200 «Псковэнергосбыт» рассказал, какие штрафы грозят должникам 15.10.2021, 11:151 Архив опубликовал данные о количестве партизан на Псковщине 15.10.2021, 11:022 Олег Брячак посмеялся над «сменой пола» 15.10.2021, 11:002 «Титан-Полимер» поддержал создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице
15.10.2021, 10:500 «Подстрочник»: Как сохранить благополучие детей и подростков? 15.10.2021, 10:460 Вахтовики смогут воспользоваться новым сервисом МегаФона 15.10.2021, 10:420 Рецидивист чуть не зарезал пенсионерку под Псковом 15.10.2021, 10:364 Россияне оценили идею ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19
15.10.2021, 10:331 Псковичам рассказали, как выращивают алмазы в «Моглино» 15.10.2021, 10:210 «Хайпожоры»: Градоначальник онлайн и прыжок тиктокера 15.10.2021, 10:200 Россия увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию 15.10.2021, 10:140 Пенсионер скончался после падения из окна дома в Великих Луках
15.10.2021, 10:090 Улицы Новоселов и Звездную в Пскове закроют для транспорта в выходные дни 15.10.2021, 10:012 Перепись населения стартовала в России 15.10.2021, 09:460 До 85 тысяч рублей может зарабатывать персональный водитель в Пскове 15.10.2021, 09:320 Вилочный погрузчик повредил ногу рабочему в Псковском районе
15.10.2021, 09:170 Минздрав одобрил законопроект об эксперименте по дистанционной продаже лекарств 15.10.2021, 09:150 В Бежаницах водитель автомашины проехал мальчику по ноге и скрылся 15.10.2021, 09:100 В Госдуме предложили снизить налог для организаций за трудоустройство инвалидов 15.10.2021, 09:080 Нарушение правил эксплуатации газового оборудования привело к пожару в Псковском районе
15.10.2021, 08:552 Россиян предупредили о новой схеме кибермошенников во время переписи населения 15.10.2021, 08:401 В «Теплосетях» пояснили, почему два дома остались без отопления в Пскове 15.10.2021, 08:200 Более 600 осужденных получили профессии в колониях Псковской области 15.10.2021, 08:023 Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
15.10.2021, 07:450 На что уходят накопления россиян, показал опрос 15.10.2021, 07:339 «Легкие просто сгорают»: псковский врач рассказала о вирусной нагрузке дельта-штамма 15.10.2021, 07:160 ФАС предложила удваивать штрафы бизнесу за неисполнение предписаний 15.10.2021, 07:002 Темпы вакцинации от коронавируса возросли в Псковской области
15.10.2021, 00:092 Число проходящих лечение от COVID-19 псковичей близится к 5 тысячам 14.10.2021, 23:550 Уроженец Печор Виктор Лиина назначен командующим Балтийским флотом 14.10.2021, 22:180 Пропавшую 17-летнюю девушку разыскивают в Псковской области  14.10.2021, 22:160 На МКС отсняли большую часть материалов фильма с участием Юлии Пересильд
14.10.2021, 22:100 В ГИБДД назвали лучшие дни для посещения псковского МРЭО 14.10.2021, 22:002 Более трети жителей СЗФО испытывают проблемы со сном - опрос 14.10.2021, 21:500 Грабители отобрали у ребенка в Великих Луках смартфон за 40 тысяч рублей 14.10.2021, 21:360 Пскович показал суточное движение звездного неба в трехминутном ролике
14.10.2021, 21:160 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Юбилейной и Генерала Маргелова в Пскове 14.10.2021, 21:090 «Крепче чая ничего»: сотрудники ГИБДД провели акцию в Новосокольниках 14.10.2021, 20:575 Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса 14.10.2021, 20:380 Новые катера для перевозки пассажиров на Талабские острова прибыли в Псковский район
14.10.2021, 20:2010 В облздраве объяснили, почему врачи не успевают на вызовы к пациентам 14.10.2021, 20:002 Невероятную гибкость приобрели на мастер-классе финалистки конкурса «Миссис Псков» 14.10.2021, 19:520 Великолукский бизнесмен попал под следствие за уклонение от налогов 14.10.2021, 19:380 Почти 30 псковских педагогов получили почетные награды
14.10.2021, 19:236 Голый пациент наркодиспансера с трубой разбил окна и автомобиль в Пскове 14.10.2021, 19:1720 Человек и QR-код 14.10.2021, 19:081 Два псковских района получили паспорта готовности к отопительному сезону 14.10.2021, 18:558 Стало известно, к кому из псковичей не придут переписчики населения
14.10.2021, 18:401 Тала Нещадимова рассказала, когда псковичам ожидать первый снег и каким будет конец октября 14.10.2021, 18:200 Почти 40 великолукских семей переселят из аварийного жилья в новый дом 14.10.2021, 18:010 Движение транспорта на Ольгинском мосту затруднено из-за аварии 14.10.2021, 17:560 ОНФ спросит псковичей об удовлетворенности мерами соцподдержки
14.10.2021, 17:500 Псковские спортсмены установили воркаут-площадку у коррекционной школы 14.10.2021, 17:460 Пострадавшей в ДТП жительнице Дедовичского района выплатят компенсацию 14.10.2021, 17:431 Интерактив: Баран на АЗС 14.10.2021, 17:370 Участок дороги Печоры — Лидва — Лавры отремонтируют до конца ноября
14.10.2021, 17:132 Сбербанк помог псковичам оплатить услуги ЖКХ 14.10.2021, 17:070 Гелена Самохвалова назвала причину резкого подорожания отдыха в ОАЭ 14.10.2021, 17:027 Правительство выделит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям 14.10.2021, 16:573 Общественные бани Пскова оставили без отопления
14.10.2021, 16:470 В Псковской области три нетрезвых водителя попали в поле зрения ГИБДД с начала недели 14.10.2021, 16:421 Дефицит кадров привел к проблемам с откачкой канализации в Пскове 14.10.2021, 16:230 Вопрос о выделении денег на реконструкцию Троицкого моста обсудят псковские депутаты 14.10.2021, 16:174 Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам против COVID-19
14.10.2021, 16:130 Скорректированную афишу представила псковская филармония 14.10.2021, 16:0918 Борис Елкин предложил установить дизайнерские крышки люков в Пскове 14.10.2021, 16:0815 Псковский губернатор назвал абсолютно правильным решение ввести дистанционку 14.10.2021, 15:590 До 11 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
14.10.2021, 15:550 Областной суд признал законным включение псковича в реестр СМИ-иноагентов 14.10.2021, 15:433 Главу псковского управления МЧС Валерия Филимонова проводили на пенсию 14.10.2021, 15:390 Два дома и «Фольксваген» сгорели в Псковской области 14.10.2021, 15:326 Борис Елкин призвал развивать электротранспорт в Пскове
14.10.2021, 15:210 Финалистки конкурса красоты поучаствовали в титульной фотосессии в Пскове 14.10.2021, 15:100 Мишустин заявил о необходимости долгосрочных мер стабилизации цен на продукты 14.10.2021, 15:013 «Сообразим на троих»: Нужна ли России демократия? ВИДЕО 14.10.2021, 14:491 Творцов европейского наследия наградили в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru