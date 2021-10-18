ЖКХ

Прокуратура помогла дедовичскому пенсионеру продлить субсидию на ЖКУ

Дедовичская прокуратура помогла пенсионеру осуществить перерасчет субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно действующему законодательству, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется на полгода. Одной из мер господдержки в условиях распространения COVID-19 является продление субсидий без дополнительных подтверждений со стороны заявителя.

Между тем Дедовичский центр социального обслуживания после истечения срока субсидии прекратил выплату пенсионеру.

Прокуратура внесла соответствующее представление. Все нарушения устранили, субсидию снова назначили, а также возместили выплату за пропущенный период.