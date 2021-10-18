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Рассчитаться по долгам до 1 ноября призывает «Псковэнергосбыт»

19.10.2021 10:36|ПсковКомментариев: 0

Две недели есть у жителей Псковской области, чтобы оплатить долги за электричество без пени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Компания начнет начислять пени гражданам-должникам по счетам за электроэнергию с ноября. Размер ежедневной неустойки зависит от суммы задолженности и ключевой ставки Банка России. 

В компании напомнили, что пени за прошлые периоды не будут начислены, если до начала ноября потребитель оплатит задолженность и текущие начисления. Без комиссии сделать это можно на сайте «Псковэнергосбыта», в том числе в личном кабинете физлица, а также в центрах обслуживания компании. 

Больше всего неплательщиков проживает в Пскове, Великих Луках, Псковском и Великолукском районах. Пени рискуют увидеть в своих квитанциях 150 тысяч жителей региона, чей совокупный долг превышает 290 млн рублей.

Узнать сумму задолженности можно в квитанции и в личном кабинете физлица. Уточнить расчеты можно также в центрах обслуживания АО «Псковэнергосбыт».

Для того, чтобы получить расчет строго по показаниям, нужно передавать показания любым удобным способом ежемесячно до 25 числа включительно.

Теги: #электроэнергия #должник #псковэнергосбыт
Источник: Псковская Лента Новостей
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