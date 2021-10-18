ЖКХ

Водоснабжение в Пскове восстановили по резервной схеме

Водоснабжение в Пскове восстановили по резервной схеме в 8.45. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, сегодня утром на улице Максима Горького прорвало трубу холодного водоснабжения. «В устранении аварии на крупном водоводе с 7:15 задействовано 8 аварийных бригад (это 30 человек) и 14 единиц техники. Участок прорыва перекрыт. На данный момент согласуются сети для проведения раскопок. Специалисты будут искать утечку», - сообщил Борис Елкин.

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Движение по улице Максима Горького перекрыто во взаимодействии с ГИБДД. Для городских автобусов оставлена одна полоса движения. «Держим руку на пульсе!» - резюмировал Борис Елкин.