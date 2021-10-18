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Трактор с огромной пилой помогает устранять масштабную утечку на Горького в Пскове. ВИДЕО

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» оказало поддержку «Горводоканалу» в устранении масштабной утечки на улице Максима Горького в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

«Данная ситуация заставила содрогнуться всех жителей нашего города, - заметили в ПТС. - Это не высокий слог, на самом деле так и произошло. Как вам известно, горячей воды не бывает без холодной, как и отопления. Труба диаметра 500 мм дала течь. Сказать, что воды было много, ничего не сказать. Но все дело в том, что и уходить этой воде было особо некуда, по этой причине были подтоплены несколько домов и размыта ливневая канализация на дамбе».

В пресс-службе объяснили, какое отношение ПТС имеет к этим работам: «Мы заинтересованы в том, чтобы холодная вода была не только у жителей нашего города, но и в распоряжении предприятия. Так как готовить горячую нам из чего-то нужно, да и подпитку котельных никто не отменял. Нам пришлось снизить забор воды на котельных и в ЦТП, чтобы помочь разгрузить сети "Водоканала", пока не выровняется подача».

«Так как работы проходят на проезжей части, то без вскрытия асфальтного покрытия здесь не обойтись, а кто у нас специалист в этом отношении? Да, нам частенько приходится производить подобного рода работы. Наше предприятие выделила коллегам специально оборудованный автомобиль, так называемая бара (трактор, к которому подсоединена огромная пила, вскрывающая асфальт, как горячий нож масло)», - поделились в ПТС.

В пресс-службе отметили, что предприятию пришлось снять технику со своих работ и отложить их. «Но мы умеем расставлять приоритеты и всегда готовы не на словах, а на деле помогать коллегам. Здоровые амбиции – это здорово и полезно, но благополучие наших жителей всегда должно стоять во главе угла», - добавили в ПТС.