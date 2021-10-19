Горводоканал не планирует отключать псковские бани от водоснабжения

МП «Горводоканал» не планирует отключать муниципальные бани от водоснабжения. Об этом сообщил руководитель предприятия Константин Болотин в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«В городе мы не отключали и не планируем отключать (муниципальные бани от водоснабжения - ред.)», - подчеркнул он. Константин Болотин напомнил, что Банно-прачечный комбинат, в ведении которого находятся муниципальные бани, имеет задолженность перед «Горводоканалом».
Он добавил, что городская администрация ищет пути решения проблемы. «Пока вопрос не решен», - резюмировал Константин Болотин.
Напомним, задолженность комбината перед «Горводоканалом» составляет около 5 млн рублей.