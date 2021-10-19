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Горводоканал не планирует отключать псковские бани от водоснабжения

МП «Горводоканал» не планирует отключать муниципальные бани от водоснабжения. Об этом сообщил руководитель предприятия Константин Болотин в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В городе мы не отключали и не планируем отключать (муниципальные бани от водоснабжения - ред.)», - подчеркнул он. Константин Болотин напомнил, что Банно-прачечный комбинат, в ведении которого находятся муниципальные бани, имеет задолженность перед «Горводоканалом».

«Она находится практически в нерешаемом состоянии. Долги только растут. Предприятие не оплачивает текущую поставку ресурсов и просроченную задолженность. Говорят, что нет денег. Естественно, мы подавали в суд. Делали попытки приостановить поставку воды: выбирали наименее болезненный участок - отключали баню на "Псковкирпиче". Вопрос в положительную для нас сторону не решается. У нас есть исполнительные листы на обслуживаемую задолженность. Фактически, мы можем положить эти листы на счет, заморозить. Тогда это приведет к полной блокировке работы этого предприятия, поэтому мы так не поступаем», - прокомментировал сложившуюся ситуацию руководитель «Горводоканала».

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Он добавил, что городская администрация ищет пути решения проблемы. «Пока вопрос не решен», - резюмировал Константин Болотин.

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Напомним, задолженность комбината перед «Горводоканалом» составляет около 5 млн рублей.