ЖКХ

Оплатить задолженность за электроэнергию до 1 ноября рекомендует «Псковэнергосбыт»

Погасить долги за потребленное электричество в течение ближайших 10 дней призывает граждан АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С 1 ноября организация начнет начислять пени на задолженность физических лиц по счетам за электроэнергию.

«До 1 ноября оплатите задолженность, и у вас не будет пеней за предыдущие периоды», - подсказывают, как избежать лишних расходов, в компании.

Размер ежедневных пеней будет зависеть от суммы долга и от ключевой ставки ЦБ РФ. Кстати, ключевую ставку могут поднять уже на этой неделе.

О том, как будут начислять пени, можно узнать здесь.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно на сайте «Псковэнергосбыта» - без регистрации или в личном кабинете потребителя. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25 числа любым удобным способом