ЖКХ

Необходимо оборудовать датчиками утечки газа все дома и квартиры — Олег Брячак

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак заявил о необходимости установить датчики утечки газа в газифицированных домах и квартирах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Минстрой хочет сделать систему «умный дом» обязательной для новостроек и старого жилищного фонда. «Датчики утечки газа необходимо установить во всех газифицированных домах и квартирах, независимо от системы "умный дом"», - сказал Олег Брячак.

Он также добавил, что по стране уже прокатилась волна взрывов, связанная с утечкой газа. «Это не тот вопрос, который стоит откладывать в дальний ящик. И начать надо со старого жилищного фонда», - подчеркнул глава псковских справедливороссов.