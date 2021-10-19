ЖКХ

«Экопром» рассказал псковичам, куда утилизировать листву

Региональный оператор «Экопром» рассказал, куда утилизировать листву, остатки пищи и сорняки. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе компании.

«Первая половина осени — период уборки придомовых территорий и дачных участков. После этого у владельцев возникает логичный вопрос об утилизации собранного мусора, чтобы это было правильно и не повлекло никаких последствий», - отметили в «Экопроме».

Складировать листву, ветки и древесные остатки в мусорные контейнеры нельзя, так как они не соответствуют определению ТКО и являются отходами, образованными вне жилых помещений. Соответственно, сбор и уборка такого рода мусора не входит в полномочия ООО «Экопром» (ГК Мехуборка). Складировать на контейнерных площадках такие отходы также нельзя, пояснили псковичам.

Листву можно сжигать, но с соблюдением всех требований пожарной безопасности: разводить огонь в бочке или яме вдали от построек и деревьев, должны находится инструменты и материал для тушения огня, человек, контролирующий горение, не должен покидать площадку до окончания тления, добавили в компании.

Если нет возможности сжечь такие саморазлагающиеся отходы, как остатки пищи, листва, сорняки, то можно использовать их на участке для получения компоста. Таким образом, можно очистить участок от мусора и заготовить органическое удобрение.

«Если вы решили все-таки "избавиться" от листвы и подобного мусора без сжигания, компостирования, образования стихийных свалок, то можете обратиться в наш филиал и заключить договор на вывоз подобного рода отходов», - сказали в «Экопроме».

Заключить договор можно по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом №3, 8 (8112) 20-19-21, а также в Великих Луках по адресу: проспект Ленина, дом №29, 8 (81153) 6-94-28. Адрес электронной почты: ro_pskov@mehuborka.ru.