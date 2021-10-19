ЖКХ

В Стругах Красных восстановили электроснабжение социально значимых объектов

Электроснабжение социально-значимых объектов оперативно восстановили в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили энергетики.

«Сетевая компания в кратчайшие сроки восстановила электроснабжение социально значимых объектов в Стругах Красных. Больница, школа и детский сад получают электроэнергию в полном объеме. Специалисты восстанавливают электроснабжение жилых домов, работы будут завершены в ближайшее время. Отключение затронуло небольшую часть жителей населенного пункта», - говорится в сообщении.

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Филиал сетевой компании в регионе накануне перешел в режим повышенной готовности из-за циклона «Игнац». 110 бригад энергетиков и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает круглосуточная «горячая линия»: 8-800-220-0-220.