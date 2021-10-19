ЖКХ

Армен Мнацаканян рассказал, что тормозит газификацию потребителей

Газификацию Островского, Новоржевского и Пушкиногорского районов обсудил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян с замдиректора по строительству компании «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым, депутатом областного Собрания Андреем Михайловым, руководителями районов, газовиками и проектировщиками.

Фото: Instagram Армена Мнацаканяна

В Островском районе магистральные сети уже есть. «Здесь можно говорить о догазификации», - отметил Армен Мнацаканян в своем Instagram-аккаунте и добавил, что в поселках Ногино и Шенихово сети надо «дотягивать».

«В Новоржевском и Пушкиногорском районах идет первый этап газификации – проектирование и строительство магистрального газопровода», - рассказал он. Районные и местные власти согласовали с проектировщиками прокладку газопровода по тем землям, которые находятся в их ведении.

На встрече отмечалось, что существуют проблемы по согласованию строительства на землях, принадлежащих частным лицам и компаниям. «Есть примеры немотивированных отказов, желания получить баснословные компенсации за разрешение, некоторые собственники утратили связь с местными властями, их не удается разыскать годами. Все это тормозит процесс прихода газа к потребителям», - отметил Армен Мнацаканян.

Как отметили представители «Газпрома», схожие проблемы они испытывают практически во всех районах области, а их коллеги – в других регионах страны.

«Получается, нет действенного механизма, который бы позволял при реализации социально значимой госпрограммы в рамках закона решать возникающие трудности. Вероятнее всего, по мнению специалистов, здесь можно говорить и об усовершенствовании законодательства. Вопрос очень сложный и многоаспектный», - резюмировал Армен Мнацаканян.