ЖКХ

Сети водоснабжения ремонтируют на перекрестке улиц Толстого и Вокзальной в Пскове

Муниципальное предприятие «Горводоканал» ремонтирует сети водоснабжения на перекрестке улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Комплексные работы проведены специалистами цеха водоснабжения МП города Пскова "Горводоканал" на перекрестке улиц Льва Толстого и Вокзальной. В границах этого перекрестка расположена коммуникационная камера водопровода, в которой соединяются трубы большого диаметра (Д300мм и Д500мм). С течением времени верхняя плита, закрывающая камеру, износилась, и было решено провести ее замену, попутно проведя обслуживание водоводов и замену устаревшей запорной арматуры на новую, современную. После демонтажа задвижек стало ясно, что замена в данном случае - крайне необходимая и своевременная мера, старые задвижки уже практически не обеспечивали своих функций», - рассказали в пресс-службе.

Работы проводятся без существенного ограничения движения на проезжей части и в максимально сжатые сроки.