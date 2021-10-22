ЖКХ

Виктор Иващенко о проблемах районов и решении задач в сфере ЖКХ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал общественный помощник губернатора Псковской области, депутат от одномандатного избирательного округа №13, заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Иващенко. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним решение задач в сфере ЖКХ в Псковской области и проблемы муниципальных образований.

Любовь Кузнецова: С какими чувствами вы приступаете к работе в областном Собрании? Какие у вас планы, какая мотивация в этой новой для вас деятельности?

Виктор Иващенко: Во-первых, я хочу поблагодарить избирателей Невельского, Себежского и Пустошкинского районов за оказанное мне высокое доверие представлять эти районы в областном Собрании. Было высказано много пожеланий, наказов, просьб. Эти вопросы касались здравоохранения, ЖКХ, спорта, культуры и так далее. Вот это будет главным направлением в моей работе в областном Собрании.

Я уже сформировал те наказы и просьбы жителей, которые были высказаны по этим муниципальным образованиям. Обсудим очередность решения вопросов.

Любовь Кузнецова: Я чувствую, что у вас настроение боевое, никакой раскачки вы себе позволять не будете?

Виктор Иващенко: Да, раскачки не должно быть. Много вопросов, которые требуют незамедлительного решения.

Любовь Кузнецова: Более двух десятков лет вы работали главой района и прекрасно представляете себе те проблемы местного самоуправления, жизни в сельской местности, которые озвучили ваши избиратели, прекрасно понимаете, что надо делать для развития муниципалитетов. Как вы считаете, у региональных парламентариев есть возможность повлиять на развитие местного самоуправления, содействовать тому, чтобы оно становилось еще более сильным?

Виктор Иващенко: Я бы выделил две основные проблемы муниципальных образований. Первая – кадры, нехватка профессионалов. Вторая, которая требует более серьезных решений, - финансовая основа местного самоуправления. Недостаточно финансовых средств, особенно это проявляется на уровне сельских поселений, когда глава не может спилить дерево или повесить дополнительный фонарь. Вот это проблема, которая требует решений на региональном уровне.

Нужно посмотреть всю нормативную базу при формировании бюджета и определить, как можно оказать какую-то финансовую поддержку именно муниципальным образованиям, чтобы снизить социальную напряженность в населенных пунктах. Конечно, надо сказать, что область проводит большую работу в поддержку муниципалитетов: конкурсы и гранты, формирование территориально-общественного самоуправления, но средств все равно недостаточно. Это просматривалось на встрече с избирателями.

Любовь Кузнецова: И ваш выбор пал на комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, где занимаете должность зампреда. Видимо, по этой причине вы остановились на таком направлении работы.

Виктор Иващенко: Я получил три высших образования. Одна из моих специальностей - экономист по финансам и кредиту. Долгое время работал главой района, около шести лет занимал должности в налоговой инспекции, поэтому для меня это достаточно близко и понятно. Думаю, что смогу принести какую-то пользу.

Любовь Кузнецова: Как финансист, вы понимаете, что при работе над бюджетом приходится делать парламентариям весьма непростой выбор в пользу приоритета того или иного направления. Готовы ли вы делать такой выбор?

Виктор Иващенко: Наверное, всегда при принятии нормативных актов надо учитывать экономическую составляющую, потому что неправильное решение на законодательном уровне может иметь серьезные последствия. Поэтому всегда при принятии решения нужно просчитывать его перспективы и последствия. Это очень важно. На уровне парламентариев, конечно, это самое главное - видеть последствия принятых решений. Нравится или не нравится закон, все равно надо видеть последствия. Самое главное, чтобы не страдали наши избиратели.

Любовь Кузнецова: Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Александр Братчиков также имеет значительный опыт работы на муниципальном уровне. Он - в областном центре, вы - в районах. Как вы думаете, в чем вы сможете дополнять друг друга?

Виктор Иващенко: Он был руководителем крупного города, а я руководителем района. У нас есть что-то общее, но и есть некоторые различия. В принципе, я настроен на конструктивную работу. Думаю, будет полное взаимопонимание. Если будут возникать какие-то проблемы — будем находить точки соприкосновения и решать их совместно.

Любовь Кузнецова: Знаю, что во время встреч с избирателями вам и вашим коллегам по парламенту задавали много вопросов на тему ЖКХ, которым вы профессионально занимаетесь долгие годы. Ранее работали директором фонда капитального ремонта домов. Какие пути развития жилищно-коммунальной сферы вы видите и что здесь могут сделать региональные депутаты?

Виктор Иващенко: Это настолько серьезный вопрос, что однозначно ответить очень сложно. Конечно, на встречах с избирателями больше всего поступало вопросов по ЖКХ. Вопросы тарифной политики, вопросы капитального ремонта жилых домов и, конечно, народ с беспокойством относится к тому, что у нас из года в год идет рост тарифов, а особенно на теплоэнергию. Многим приходилось объяснять, почему стоимость гигакалории у нас в области от 2 до 3 тысяч. Проблемы в ЖКХ серьезные.

Прежде чем решать проблему на региональном уровне, надо вернуться к той старой и забытой работе, которую делали мы раньше, - это проведение балансовых комиссий. Когда комиссия проходит на региональном уровне, приглашается муниципалитет, и мы прекрасно начинаем понимать и разбираться в тех причинах, которые ведут к проблемам, возникающим в этом муниципальном образовании. Это и политика по платежам, и политика по тарификации, в том числе, потому что данные для принятия решения по стоимости гигакалории поступают от муниципального образования в комитет по тарифам и энергетике. То есть надо все проанализировать, тогда мы будем глобально понимать по каждому муниципальному образованию, что необходимо сделать, какие законы принимать.

Понимаете, в области есть разные муниципальные образования: есть те, где практически нет долгов по ЖКХ, есть те, где проблемы очень серьезные, — они находятся в стадии предбанкротства.

Если мы сейчас примем решение понизить стоимость гигакалории, то это должно быть обоснованно. Если заморозим тарифы ЖКХ, то постепенно придем к той ситуации, когда могут обанкротиться все муниципальные образования. У нас износ основных фондов в ЖКХ составляет до 80%. Нужны огромные средства, чтобы провести модернизацию; работы проводятся в области, но средств недостаточно.

Если получать средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ, то мы должны обеспечить ряд условий, но, к сожалению, не всегда удается их выполнить.

Пласт работы в сфере ЖКХ для областного Собрания огромный. В этом направлении будем двигаться. Постепенный рост стоимости электроэнергии, рост стоимости топлива для котельных не повышает уровень жизни населения. Мы должны учитывать, что президент заявил о необходимости бороться с бедностью. Вот в этом плане, думаю, нам есть над чем задуматься и над чем работать.