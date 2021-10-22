ЖКХ

На змей и тараканов в общежитии жалуются великолучане

Змеи, тараканы и кусающиеся клопы мешают проживанию в общежитии в Великих Луках. Такую жалобу опубликовала местная жительница на сайте губернатора.

Фото: pexels.com

Женщина рассказала, что проживает в общежитии в доме №116 на проспекте Октябрьском. «Мало того, что завелись тараканы, нет никаких условий для проживания, так еще и клопы завелись, которые кусаются. Одна обработка стоит 2 800 рублей. Из подвала летом ползают змеи, мошки и вся остальная живность. Что нам делать и куда обращаться, чтобы провели проверку содержания общежития, за которое мы платим коммунальные услуги?» - спросила она.

По ее словам, ТСЖ не реагирует на жалобы и рекомендует собственникам травить насекомых своими силами.

Ответ последовал от главы администрации города Великие Луки Андрея Беляева. «В настоящее время в адрес председателя ТСЖ "Октябрьский 116" направлено письмо о необходимости при наличии скопления насекомых в местах общего пользования (подъезд, лестничные клетки, коридоры, лифты и т. п.) провести совместно с жильцами данного многоквартирного дома работы по дезинсекции (обработке от насекомых) жилых помещений и мест общего пользования многоквартирного дома №116 по проспекту Октябрьскому», - сообщил он.