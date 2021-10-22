ЖКХ

Из-за сильного ветра жители Порхова и 10 деревень остались без света

Кратковременное отключение электричества произошло в деревнях Порховского района из-за сильного ветра в ночь на 22 октября. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Дежурные бригады электриков ликвидировали отключение в деревнях Тимохово, Подсухи, Подсевы, Логовино и Ясно. Кроме того, ресурса не было в деревнях Дубровно, Заболотье, Замушки, Невадино, Едреево. Кратковременные отключения произошли и в городской черте. Отключался свет на заречной стороне районного центра - на улицах Германа, Народной, Старорусской и других.

Социально значимые объекты в зону отключения не попали.