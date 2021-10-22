ЖКХ

Более 4 тысяч человек остаются без электроснабжения в Псковской области из-за ветра

Более 4 тысяч человек остаются без электроснабжения в Псковской области из-за сильного ветра. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В Псковской области третий день бушует непогода. Из-за сильного ветра без электроснабжения в регионе более 4 тысяч человек. Больше всего отключений фиксируется в Гдовском районе, а также в Плюсском, Стругокрасненском, Куньинском, Невельском, Пустошкинском районах», - отметил он.

Губернатор сообщил, что состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. «Филиалом Россети Северо-Запад принимаются необходимые меры по восстановлению энергоснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 76 аварийных бригад, 268 человек личного состава и 78 единиц техники. Также в наш регион направлены ещё 7 бригад энергетиков из Вологды», - рассказал Михаил Ведерников.

В случае отключения электроснабжения необходимо оставить заявку по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.