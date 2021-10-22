ЖКХ

Освещение улиц станет дешевле в Пустошке

Инициативный проект главы Пустошкинского района Юрия Кравцова по модернизации освещения в Пустошке прошел конкурсный отбор на получение средств из регионального бюджета. Об этом районная газета «Вперед» сообщила в социальной сети.

Фото: газета «Вперед»

Проект предполагает замену уличных светильников с лампами ДРЛ (газоразрядными ртутными ламп) на светодиодные светильники.

«Установка новых светодиодных светильников позволит нам не только в разы увеличить площадь и качество уличного освещения, но и снизить большую финансовую нагрузку на городской бюджет. Сэкономленные средства будут направлены на благоустройство и содержание территории городского поселения», - отметил руководитель проекта.

На замену светильников из областного бюджета направят более 2 миллионов рублей. Кроме того, софинансирование из бюджета городского поселения «Пустошка» составит около 1 миллиона рублей. Также дополнительно планируется имущественное и трудовое участие инициаторов проекта в размере более 200 тысяч рублей.