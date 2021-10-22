ЖКХ

Чудское озеро станет чище благодаря программе приграничного сотрудничества

В рамках проекта приграничного сотрудничества «Общее Чудское озеро - 2» продолжаются работы на очистных сооружениях города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

На очистных сооружениях канализации Пскова подрядчик ООО «Реал» ведет работы по капитальному ремонту первичного отстойника №3. Работы выполняют в рамках обязательств МП Пскова «Горводоканал» как партнера крупного инвестиционного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, пояснили в профильном комитете.

На данный момент рабочие уже демонтировали илоскреб с лотковой системой, которые за 40 лет эксплуатации полностью износились. Кроме того, сняли бетонные ходовые дорожки и уклонообразующую стяжка со дна отстойника. Теперь подрядчик приступил к устройству новой бетонной поверхности днища отстойника.

В это время на производстве в Воронеже изготавливается новый илоскреб с комплектом водосборных лотков. Все новые металлические конструкции отстойника изготовят из нержавеющей стали, а бетонные поверхности защитят проникающей гидроизоляцией, что обеспечит работоспособность объекта в течение нескольких следующих десятилетий, добавили в комитете.

Стоимость работ составляет 18 миллионов рублей. Отремонтированный отстойник планируется запустить в эксплуатацию в ноябре-декабре этого года.