ЖКХ

Бизнес раскритиковал подготовленную Минстроем стратегию развития ЖКХ

Проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, разработанный Минстроем, нуждается в серьезной доработке. Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина в адрес замглавы министерства Светланы Ивановой, пишет газета «Известия».

«Целевые темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении на уровне 2% (ежегодно - ред.) в 2020-2023 годы и 3% с 2023-го недостаточны для достижения поставленной в стратегии цели предотвращения дальнейшей деградации инфраструктуры теплоснабжения», - отмечается в приложении к письму с критикой на 56 страницах.

При износе исчерпавших нормативный срок эксплуатации теплосетей страны на 60-80% требуемый уровень ежегодной их замены для ускоренной модернизации системы теплоснабжения составляет 6-8% ежегодно, считают в РСПП. А минимальный показатель должен быть не 2-3%, как указано в стратегии, а 5% ежегодно в течение ближайших десяти лет, заявили представители бизнеса.

При этом целевые темпы стратегии по сокращению потерь тепловой энергии с 12,3% до 6,7% к 2030 году реализуемы только при осуществлении ускоренной (6-8% в год) программы модернизации системы теплоснабжения, предупредили в РСПП.

Для решения проблемы обновления инфраструктуры страны бизнес предложил внести в стратегию положения о господдержке (субсидируемой ставке по кредитам) и софинансировании проектов модернизации тепловых и водопроводных сетей.