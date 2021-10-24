Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
Секреты уюта из XIX века
Tele2 приглашает на работу
Телефон прямого эфира 56-73-72
выхлопные инвестиции
зачем ванна в библиотеке
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё ЖКХ 24.10.2021 12:400 Энергетики восстановили основную линию электросети в Псковской области 26.10.2021 09:510 Неделя осталась у псковичей для оплаты долгов за электроэнергию без штрафов 26.10.2021 09:400 Бизнес раскритиковал подготовленную Минстроем стратегию развития ЖКХ 26.10.2021 09:010 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 26.10.2021 08:442 «Псковские тепловые сети» разъяснили ситуацию с проблемами «Чистой воды» 25.10.2021 14:440 График вывоза ТКО в Локнянском районе изменится с 1 ноября
 
 
 
Самое популярное 24.10.2021 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 24.10.2021 20:254 Радары NASA зафиксировали НЛО 25.10.2021 21:309 Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилили в Псковской области 23.10.2021 12:3623 Новый туристический поезд привез в Псков 150 пассажиров 25.10.2021 10:4819 Два православных храма построят в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

26.10.2021 09:01|ПсковКомментариев: 0

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 октября.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 октября 2021 года

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, рублей

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, рублей

МП города Пскова «ПТС»

390 354 835,04

307 251 804,49

МУП «ЖКХ» Островского района

91 784 596,58

85 977 569,31

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

76 100 630,08

74 501 925,88

Порховское МПТСиК

33 340 834,62

30 956 047,01

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

37 654 342,22

36 875 711,87

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

23 597 623,77

21 237 672,61

МУП «Искра»

18 053 777,95

15 894 374,28

МП ЖКХ Дедовичского района

19 928 959,55

19 265 348,70

МУП «Невельские теплосети»

17 541 191,89

17 366 043,86

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки

28 796 687,01

0

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

6 743 496,83

5 950 048,22
ОАО «Уют»

526 715 74

0

МУП «Палкинская ПМК»

802 961,37

0

ООО «А2 Энергия»

0

0

МП «Печорские теплосети»

195 528,65

0

МУП «Локнянское ЖКХ»

751 356,22

0
ООО «Теплый остров» 2 271 503,77 0
Теги: #Псковская область #газ #газпром #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 100 человек
26.10.2021, 10:080 Уплывшего на лодке мужчину продолжают искать в Печорском районе 26.10.2021, 09:570 Санаторий «Голубые озера» получил благодарность за работу по оздоровлению детей-инвалидов 26.10.2021, 09:510 Неделя осталась у псковичей для оплаты долгов за электроэнергию без штрафов 26.10.2021, 09:471 Кровать сгорела ночью в квартире на Владимирской в Пскове
26.10.2021, 09:400 Бизнес раскритиковал подготовленную Минстроем стратегию развития ЖКХ 26.10.2021, 09:290 Великолукский драмтеатр начал подготовку нового спектакля «Амадей» 26.10.2021, 09:201 Ученые рассказали о случае самого длительного течения COVID-19 26.10.2021, 09:100 Путешественник поделился впечатлениями от посещения отеля «только для взрослых» в Турции
26.10.2021, 09:010 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 26.10.2021, 08:550 Банки запустят перечисления в зарубежные страны по номеру телефона 26.10.2021, 08:442 «Псковские тепловые сети» разъяснили ситуацию с проблемами «Чистой воды» 26.10.2021, 08:303 Детей в Китае начнут прививать от коронавируса с трехлетнего возраста
26.10.2021, 08:150 Около 40 млрд рублей выделят в РФ на единовременные выплаты малому бизнесу 26.10.2021, 07:590 В Пскове пожарные не допустили взрыва газового баллона 26.10.2021, 07:460 Более 200 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 26.10.2021, 07:280 Эксперт объяснила, почему в России не заработал коллективный иммунитет к COVID-19
26.10.2021, 07:151 Псковские археологи завершают работы у бывшего кинотеатра «Октябрь» 26.10.2021, 06:571 Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в псковских больницах загружен на 80% 25.10.2021, 23:584 Рейтингомер: откровения митрополита Тихона, инициатива Брячака и молчание Шлосберга 25.10.2021, 22:470 Псковичам напомнили о возможности со скидкой оплачивать штрафы за нарушение ПДД
25.10.2021, 22:360 Башкирские медики рассказали псковским коллегам об алгоритмах терапии COVID-19 25.10.2021, 22:270 Летчики армейской авиации выполнили учебные полеты в Псковской области. ВИДЕО 25.10.2021, 22:180 На «Ночь искусств» приглашают жителей Псковской области 25.10.2021, 22:040 Псковские росгвардейцы за неделю выявили около 20 нарушений в обороте оружия
25.10.2021, 21:520 Пьяного водителя «Тойоты» в Великих Луках остановили сотрудники ГИБДД 25.10.2021, 21:400 Житель Печор получил условный срок за заказ наркотиков из Петербурга 25.10.2021, 21:309 Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилили в Псковской области 25.10.2021, 21:203 Псковичей приглашают принять участие в интенсиве «Готов к цифре!»
25.10.2021, 21:026 Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса 25.10.2021, 20:460 Госархив Псковской области временно закроет читальные залы 25.10.2021, 20:271 Более 65 млн рублей укрыли от налоговой на псковском предприятии 25.10.2021, 20:070 Псковского актера вновь избрали в секретариат Союза театральных деятелей РФ
25.10.2021, 19:483 Молодому псковичу грозит лишение свободы за драку возле клуба 25.10.2021, 19:297 Гинцбург назвал долю тяжело переболевших COVID-19 с поддельным сертификатом о прививке 25.10.2021, 19:210 Выявленного во время «проверочной закупки» торговца наркотиками осудили в Пскове 25.10.2021, 18:573 Антикоронавирусные ограничения скорректируют в Псковской области
25.10.2021, 18:562 Стартовало интернет-голосование в рамках конкурсов красоты в Пскове 25.10.2021, 18:390 «Спецтранссервис» отремонтирует двор на Звездной 25.10.2021, 18:363 График работы псковских поликлиник в нерабочие дни озвучили в облздраве 25.10.2021, 18:271 Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Татарстане
25.10.2021, 18:200 Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников 25.10.2021, 18:000 Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове 25.10.2021, 17:500 «Эхономика»: Об отопительном сезоне и работе аварийно-диспетчерской службы ПТС 25.10.2021, 17:453 Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом
25.10.2021, 17:350 Построить граффити-город предложила псковская школьница 25.10.2021, 17:258 Экс-проректора ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление полномочиями 25.10.2021, 17:190 Систему видеонаблюдения монтируют у памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице 25.10.2021, 17:097 Большинство участников опроса ПЛН выступили против награждения Пересильд за полет в космос
25.10.2021, 17:0711 Финалистки «Мисс Псков 2021» устроили фотосессию на подземной парковке 25.10.2021, 17:000 ВТБ: Треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки 25.10.2021, 16:553 Более 20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19 25.10.2021, 16:496 Регионы получат право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев
25.10.2021, 16:280 Повреждения на железнодорожных путях обнаружила прокуратура в Великолукском районе 25.10.2021, 16:152 Момент гибели известного художника в бассейне попал на видео 25.10.2021, 16:0418 Путин поручил губернаторам запретить работу кафе и ресторанов ночью 25.10.2021, 16:013 Стал известен победитель торгов на установку новых светофоров в Пскове
25.10.2021, 15:480 Глава Псковского облсовпрофа пожелал таможенникам успехов в нелегкой работе 25.10.2021, 15:450 Пскович замахнулся кирпичом в сторону полицейского и попал под суд 25.10.2021, 15:320 До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 октября 25.10.2021, 15:151 Начинать и завершать сессию исполнением гимна региона предложил Александр Котов
25.10.2021, 15:080 Псковичка отправится в колонию за поножовщину из-за ревности 25.10.2021, 15:058 В облздраве заявили о необходимости прививать от коронавируса 3,5 тысячи человек в сутки 25.10.2021, 14:550 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет. ВИДЕО 25.10.2021, 14:440 График вывоза ТКО в Локнянском районе изменится с 1 ноября
25.10.2021, 14:342 Численность Молодежного парламента сократится по аналогии с областным Собранием депутатов 25.10.2021, 14:271 Школьница из Опочки победила на всероссийской олимпиаде по краеведению 25.10.2021, 14:140 ПСБ повышает ставки по вкладам 25.10.2021, 14:070 Псковичей просят вызывать врача через колл-центр
25.10.2021, 13:440 Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул 25.10.2021, 13:390 Две дороги отремонтировали в Псковском районе за 13,5 млн рублей 25.10.2021, 13:329 Инкубационный период коронавируса значительно сократился — Марина Гаращенко 25.10.2021, 13:130 Четыре автобуса изменили маршруты движения из-за ремонта дороги в Пскове
25.10.2021, 13:1111 «Зону долечивания» пациентов с коронавирусом развернули в Псковской горбольнице 25.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.10.2021, 13:000 Страховщика пенсионных накоплений могут сменить псковичи до 1 декабря 25.10.2021, 12:5220 Марина Гаращенко: 90% госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 не были привиты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru