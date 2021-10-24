Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 октября.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 октября 2021 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, рублей
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, рублей
|
МП города Пскова «ПТС»
|
390 354 835,04
|
307 251 804,49
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
91 784 596,58
|
85 977 569,31
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
76 100 630,08
|
74 501 925,88
|
Порховское МПТСиК
|
33 340 834,62
|
30 956 047,01
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
37 654 342,22
|
36 875 711,87
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
23 597 623,77
|
21 237 672,61
|
МУП «Искра»
|
18 053 777,95
|
15 894 374,28
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
19 928 959,55
|
19 265 348,70
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 541 191,89
|
17 366 043,86
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
28 796 687,01
|
0
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
6 743 496,83
|
5 950 048,22
|ОАО «Уют»
|
526 715 74
|
0
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
802 961,37
|
0
|
ООО «А2 Энергия»
|
0
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
195 528,65
|
0
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
751 356,22
|
0
|ООО «Теплый остров»
|2 271 503,77
|0