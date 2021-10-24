ЖКХ

Неделя осталась у псковичей для оплаты долгов за электроэнергию без штрафов

Одна неделя осталась у граждан, чтобы погасить старые задолженности по счетам за электроэнергию и таким образом избежать начисления пеней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт».

С 1 ноября на долги абонентов начнут начислять неустойку, размер которой зависит от суммы неоплаты и ключевой ставки Центробанка. Напомним, ставку рефинансирования на прошлой неделе подняли с 6,75% сразу до 7,5%, что скажется на размере штрафов.

По закону пени прибавляются к задолженности через 30 дней после 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Оплатить задолженность быстрее всего можно на сайте АО «Псковэнергосбыт». Платеж можно сделать как без регистрации, так и в Личном кабинете потребителя. При оплате на сайте компании деньги на лицевые счета абонентов поступят в течение минуты.

В организации также напомнили о важности передачи показаний ежемесячно до 25 числа. Как это сделать – смотрите в материале, опубликованном ранее.