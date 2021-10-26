ЖКХ

Диспетчер ПТС рассказал, почему чувствует себя психиатром

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 октября рассказал, какие звонки поступают ему во время смены.

«Не бывает смены, чтобы кто-нибудь не обложил крепким словцом, - поделился он. - В большинстве случаев люди хотят просто высказаться. Когда выслушаешь человека, зачастую не приходиться давать ответ. Он просто кладет трубку – выговорился. А я что сделал? Просто послушал. Я, получается, как доктор, психиатр – послушал, ему стало легче. Часто это так происходит».

В топе обращений в осенний период находятся вопросы, связанные с отоплением, рассказал Максим Лебедев.

«Почему в одной комнате холодно, а в другой тепло. Почему отключили отопление? Эти вопросы самые ходовые. Приходится выяснять, по какой причине, приходится отправлять аварийную бригаду проверять информацию», - добавил гость студии.