Диспетчер ПТС рассказал, почему чувствует себя психиатром

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 октября рассказал, какие звонки поступают ему во время смены.
В топе обращений в осенний период находятся вопросы, связанные с отоплением, рассказал Максим Лебедев.
«Почему в одной комнате холодно, а в другой тепло. Почему отключили отопление? Эти вопросы самые ходовые. Приходится выяснять, по какой причине, приходится отправлять аварийную бригаду проверять информацию», - добавил гость студии.