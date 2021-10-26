ЖКХ

Районы Псковской области получат паспорта готовности к отопительному сезону в ноябре

10 районов Псковской области уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, заявил губернатор Михаил Ведерников. Остальные муниципалитеты должны получить их в срок до 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

26 октября псковский губернатор принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

На заседании обсудили общую ситуацию в регионах, акцентировали внимание на объектах ЖКХ, а также представили информацию о запасах топлива в теплоснабжающих организациях и другие темы.

Александр Гуцан обратил внимание глав регионов на необходимость держать на особом контроле своевременное (до 15 ноября) получение муниципальными образованиями паспортов готовности. Также он подчеркнул необходимость постоянного контроля выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в периоды нерабочих дней и зимних праздников.

Губернатор Псковской области рассказал, что отопительный сезон в регионе начался с 7 по 22 сентября во всех муниципальных образованиях. На подготовку выделили более 440 млн рублей, в том числе на строительство, модернизацию, капитальный ремонт объектов, а также на приобретение топлива.

«К отопительному сезону готовы. Аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не допущено. Готовность объектов ЖКХ составляет 99%», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что десять районов уже получили паспорта готовности, а после проверки Северо-Западным управлением Ростехнадзора, паспорта получат оставшиеся муниципалитеты, кроме Новоржевского и Псковского районов, где еще продолжаются ремонтные работы.

Также глава региона подчеркнул, что сделает все необходимое, чтобы к середине ноября паспорта получили все районы Псковской области. Псковский губернатор напомнил, что в прошлом году только Островский район не получил паспорт готовности, что было связано со строительством новой котельной. В этом году объект работает в плановом режиме, жители получают и тепло, и горячую воду.

«В сфере ЖКХ особое внимание уделяется повышению платежной дисциплины как населения, так и муниципальных предприятий. Задача выравнивания финансовой ситуации в сфере ЖКХ непростая, к ней подходим системно и взвешенно, задействуем глав районов, руководителей предприятий, службу судебных приставов. Дополнительно используем доступные инструменты фонда содействия реформированию ЖКХ для модернизации отрасли. Как показывает практика, те предприятия, которые проходят модернизацию, становятся финансово устойчивыми», — сообщил губернатор на заседании.

В своем докладе Михаил Ведерников остановился и на работе по модернизации электросетей. «Необходимые работы — минимум того, что нужно сделать — ведутся в соответствии с планом: применяются СИПы, идет вырубка деревьев, расчистка просек, замена дефектных опор, ремонт оборудования. Но погодных катаклизмов становится все больше. И надо готовиться к серьезной модернизации отрасли», — отметил он. и

По итогам заседания приняли протокольные решения, направленные на минимизацию возможных угроз при прохождении отопительного периода.