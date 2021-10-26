ЖКХ

Псковичей призвали не ремонтировать газовые приборы самостоятельно

Переставлять, заменять и ремонтировать газовые приборы и запорную арматуру самостоятельно запрещено. Об этом сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков».

Кроме того, запрещается:

производить самовольную газификацию дома, квартиры, осуществлять перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы,

использовать газ и газовые приборы не по назначению, в том числе для обогрева помещений и сушки белья,

вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов,

отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре,

оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику),

пользоваться одновременно газовым проточным водонагревателем открытого горения и принудительной вытяжкой - это создает эффект обратной тяги и продукты сгорания накапливаются в помещении,

закрывать зазор между дверью и полом (3 см) в помещении с установленным газовым водонагревателем. Прекращение притока воздуха нарушит требуемый воздухообмен,

использовать дымоходы и вентиляционные каналы для принудительного отвода продуктов испарений при приготовлении пищи одновременно с использованием электрических вытяжек,

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами,

пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха,

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа,

в помещении, в котором ощущается запах газа, нельзя курить, включать или выключать ранее включенные электроприборы, пользоваться телефоном (в том числе мобильным) и электрозвонком.

Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, необходимо позвонить по следующим номерам: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.