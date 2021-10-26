Псковичей призвали не ремонтировать газовые приборы самостоятельно

Переставлять, заменять и ремонтировать газовые приборы и запорную арматуру самостоятельно запрещено. Об этом сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков».
Кроме того, запрещается:
- производить самовольную газификацию дома, квартиры, осуществлять перепланировку помещения, в котором установлены газовые приборы,
- использовать газ и газовые приборы не по назначению, в том числе для обогрева помещений и сушки белья,
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов,
- отключать автоматику безопасности, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре,
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, имеющих соответствующую автоматику),
- пользоваться одновременно газовым проточным водонагревателем открытого горения и принудительной вытяжкой - это создает эффект обратной тяги и продукты сгорания накапливаются в помещении,
- закрывать зазор между дверью и полом (3 см) в помещении с установленным газовым водонагревателем. Прекращение притока воздуха нарушит требуемый воздухообмен,
- использовать дымоходы и вентиляционные каналы для принудительного отвода продуктов испарений при приготовлении пищи одновременно с использованием электрических вытяжек,
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами,
- пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха,
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа,
- в помещении, в котором ощущается запах газа, нельзя курить, включать или выключать ранее включенные электроприборы, пользоваться телефоном (в том числе мобильным) и электрозвонком.
Чтобы вызвать специалистов аварийной службы, необходимо позвонить по следующим номерам: 04, 104, 112. Специалисты аварийной службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.
- Псков, улица Рабочая, 5. Телефон: 8(8112) 79-01-28.
- Великие Луки, Октябрьский проспект, 13, корпус 1. Телефон: 8(81153) 3-27.
- Новосокольники, улица Шоссейная, 55. Телефон: 8(81144) 2-36-25.
- Бежаницы, улица Советская, 2. Телефон: 8(81141) 2-30-61.
- Локня, улица Попевая, 3. Телефон: 8(81139) 2-20-06.
- Невель, 2-й переулок Лермонтова, 1. Телефон: 8(81151) 2-55-11.
- Пыталово, улица Чехова, 10. Телефон: 8(81147) 2-14-10.
- Порхов, улица Пушкина, 64. Телефон: 8(81134) 2-10-54.
- Дно, улица Крестьянская, 236. Телефон: 8(81135) 2-50-14.
- Дедовичи, Железнодорожный переулок, 20. Телефон: 8(81136) 9-35-51.
- Остров, улица Владимира Сергеева, 6а. Телефон: 8(81152) 3-23-83.
- Печоры, улица Юрьевская, 65. Телефон: 8(81148) 2-32-03.
- Палкино, улица Островская, 18а. Телефон: 8(81145) 2-10-03.