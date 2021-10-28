ЖКХ

Опубликован график работы псковского «Экопрома» до 7 ноября

Компания «Экопром» опубликовала график работы в Псковской области с 1 по 7 ноября. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе компании.

Так, прием физических лиц в данный период времени в центре обслуживания осуществляться не будет. Все необходимые документы и вопросы можно отправить на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru, а также оставить в почтовом ящике у двери центра.

Вывоз мусора с контейнерных площадок физических и юридических лиц остается без изменений.

Оставить заявку на вывоз ТКО можно по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или отправить письмо по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru.

Оставить заявку юридические лица могут через закрепленного менеджера.