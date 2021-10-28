График вывоза мусора изменится в Локнянском районе с 4 ноября

График вывоза твердых коммунальных отходов изменится в Локнянском районе с 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».
Так, 4 ноября установят контейнеры объемом 1,1 кубометра в селе Подберезье по следующим адресам:
- улица Советская (около бывшего магазина райпо) – 1 контейнер;
- улица Советская (автобусная остановка) – 1 контейнер;
- улица Советская (около магазина хлебокомбината) – 1 контейнер;
- улица Советская (около магазина Новосокольнического райпо) – 1 контейнер;
- улица Советская (около бывшего буфета райпо) – 1 контейнер;
- улица Заречная (поворот на кладбище) – 1 контейнер.
Вывозить мусор будут в первый и третий четверг месяца. В связи с наличием контейнеров для ТКО в населенном пункте мешковой сбор ТКО отменяется.
Также с 4 ноября установят дополнительные контейнеры в Локне по адресам:
- улица Социалистическая, 13 - было 2 контейнера (1,1 кубометра), установят еще один объемом 1,1 кубометра;
- улица Октябрьская, 27- было 2 контейнера (1,1 кубометра), установят еще один объемом 1,1 кубометра.
График вывоза: понедельник, среда, пятница еженедельно.