ЖКХ

Директора «управляйки» в Кунье обязали устранить запах канализации в подвалах домов

Директора управляющей компании в Кунье обязали устранить запах канализации в подвалах двух домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Прокуратура провела проверку полноты мер, принимаемых управляющей компанией по вопросу качественного и своевременного предоставления услуг коммунального комплекса. В ходе проверки установили, что в подвальных помещениях жилых домов на улице Заводской и на улице Новой имеется стойкий запах канализации, часть подвального помещения подтоплена канализационными стоками. При этом помещение не проветривается, в него имеется свободный доступ через незапертую дверь.

«В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме», - заметили в ведомстве.

В связи с этим в адрес директора управляющей компании внесли представление с требованием незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений закона и привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.