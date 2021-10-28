ЖКХ

В России предложили компенсировать ветеранам 100% платы за ЖКУ

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предложили компенсировать 100% платы за ЖКУ. В обновленном варианте документа учтены замечания кабмина, сообщил его автор, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — цитирует парламентария газета «Известия».

По действующему регулированию, ветераны и инвалиды войны вносят за эти услуги половину суммы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на обеспечение льготы для более 100 тыс. человек в 2023 году может потребоваться 1,15 млрд рублей. В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

Сегодня в России есть категории граждан, которые не платят за услуги ЖКХ. К ним относятся герои СССР, герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также герои Социалистического Труда, герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.