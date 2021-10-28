ЖКХ

Псковичам рассказали, как проверить расход электричества на общедомовые нужды

Что влияет на наш расход электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) и как его проверить? Своим опытом поделилась председатель совета дома №22 на улице Стахановской в Пскове Юлия Никифорова.

Сколько «нагорает» от лампочки в подъезде

«Начнем с того, как жильцам посчитать ОДН, которые дают лампочки в подъезде. Возьмем для примера подъезд пятиэтажки на 15 квартир – одно-, двух- и трехкомнатных. Так как ОДН считаются пропорционально площади квартиры, для удобства за основу при подсчетах возьмем "двушку". Пройдемся по этажам, посмотрим, какие лампочки круглосуточно горят в подъезде. На двух этажах мы видим светодиодные лампочки, которые потребляют 10 Вт*ч, на трех этажах – "лампочки Ильича" по 75 Вт», - сказала Юлия Никифорова.

Сколько электроэнергии уходит на освещение подъезда? (10+10+75+75+75)*24 часа *30 дней= 176 400 Вт*ч или 176,4 кВт*ч. То есть если раскидать эти 176 кВт*ч на 15 квартир, получится по 12 кВт*ч на квартиру, или, с учетом тарифа, по 57 рублей. (12*4,82 рубля = 57 рублей). Это ОДН с круглосуточно горящих лампочек.

Как уменьшить этот расход? Вкручивать светодиодные лампочки, а не лампы накаливания. Если во всем подъезде установлены светодиодные лампочки, то на квартиру в месяц выходит где-то 4 кВт*ч ОДН. И, конечно, если в подъезде большие окна, можно выключать лампочки в дневное время, что вдвое уменьшит расход электроэнергии.

Еще один вариант – поставить лампочки с датчиками движения. Но для старой проводки это вариант сомнительный, так как экстратоки размыкания и замыкания пожароопасны. Попробуйте любой электроприбор включать и выключать каждые несколько минут – поймете, о чем я говорю. То есть светодиодные лампочки в случае старого жилого фонда по моему мнению оптимальны.

Что еще влияет на ОДН?

«Из чего складывается остальная часть ОДН? Из практики дома на Стахановской, 22, все подъездные лампочки дают 4 кВт*ч на "двушку", 5 - на "трешку", 3 – на "однушку". Но среднемесячный расход по ОДН составляет где-то 11 кВт*ч на двухкомнатную квартиру. Откуда взялись еще 7 кВт*ч? Это общедомовые счетчики (достаточно сложные электронные приборы), оборудование для обеспечения холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения дома, домофон, интернет, лампочка над входом в подъезд. Также электричество расходуется при устранении аварийных ситуаций, ремонта дома и т.п. Для нашего дома 11 кВт*ч/месяц на среднюю квартиру – нормальный расход. Любой другой счет мы считаем аномальным и быстро реагируем», - подчеркнула Юлия Никифорова.

Аномалия за месяц – норма за год

Также председатель совета многоквартирного дома рекомендует не анализировать счет по ОДН в разрезе только одного месяца.

«Необходимо полистать платежки хотя бы за год, но не в части суммы, а в части количества киловатт. В какой-то месяц – ноль, в какой-то – 64, но в среднем в разрезе года получается 11 кВт*ч – это нормально. Аномалия в виде очень низких или очень высоких расходов электроэнергии на ОДН возникает исключительно из-за несвоевременной передачи индивидуальных показаний. Расходы на ОДН будут ровными и адекватными в течение всего года только тогда, когда жильцы начнут дисциплинированно сообщать показания в конце каждого месяца (24-25 числа). Потому что показания с общедомовых приборов учета снимают обычно 1 числа, и близкое по времени снятие показаний индивидуальных и общедомового приборов учета дает реальную картину потребления», - заключила Юлия Никифорова.

Подготовлено пресс-службой «Псковэнергосбыта»