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Энергетики ликвидируют последствия ночного снегопада в Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного снегопада на юге и востоке Псковской области. К работам привлечены 75 бригад и 81 единица техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Накануне на регион обрушились ливни, снег и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» заранее перешел в режим повышенной готовности. Работы продолжались всю ночь.

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Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах, заметили эксперты. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, для подачи электричества жителям региона задействованы передвижные генераторы. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

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Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.