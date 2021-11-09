ЖКХ

В Пскове приступили к замене сетей теплоснабжения на улице Коммунальной

В Пскове приступили к замене сетей теплоснабжения на улице Коммунальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«В прошлом году мы проводили крупные работы на улице Леона Поземского в рамках реализации проекта по ремонту и благоустройству. Сейчас подобный проект стартовал и на улице Коммунальной, жители которой уже привыкли к грохочущей под окнами технике, и уже было выдохнули, думая, что все закончилось, но нет», - отметили в ПТС.

Предприятию предстоит заменить свыше 1,5 километра труб, реконструировать порядка четырех тепловых камер. «Про число компенсаторов и неподвижных опор мы вообще молчим, но главное – надо провести эти работы без единого отключения. Амбициозный план? Вот и мы так подумали. К этим работам мы шли очень долго, сложно себе представить, какое количество седых и выпавших волос было по ходу проектирования. Представьте, рассчитать все переключения с котельной на котельную, поступательно выводить одни сети, кольцевать другие. Все это будет происходить под рев спецтехники и искры сварки, в общем, все как вы любите», - поделились в ПТС.

«Псковские тепловые сети» будут реализовывать этот проект своими силами, без привлечения сторонних организаций. «У наших специалистов имеются все необходимые знания и умения, специальной техники тоже достаточно, хотя, ее много не бывает, скоро нас ждет очередное обновление и пополнение подвижного состава, но это уже совсем другая история», - отметили на предприятии.

Продолжаться работы на улице Коммунальной будут весь зимний период. «Вы спросите: "Почему зима? Где вы были летом?". Все просто: работы осуществляются строго по графику, и приступить мы к ним можем только тогда, когда условия для работы дорожных и строительных организаций попросту невозможны. Если говорить честно, то и летний период уже весь расписан. Поверьте, нам будет, чем вас удивить. Работ невероятное количество, и мы обязательно вам все расскажем», - добавили в пресс-службе.

ПТС приносит извинения жителям улицы Коммунальная за доставленные неудобства. «Но все это мы делаем только для одной цели – надежность системы теплоснабжения нашего любимого города, а как итог - безаварийность и бесперебойность», - пояснили псковичам.