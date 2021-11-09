ЖКХ

Состояние общежития в Великих Луках его жильцы сравнили с бомбоубежищем. ФОТО

Жильцы общежития в Великих Луках сравнивают его состояние с «бомбоубежищем во время войны» и просят администрацию Псковской области посодействовать в организации ремонта здания. Обращение опубликовано на сайте губернатора.

«Вывести тараканов здесь невозможно! В этом общежитии находится детский садик, значит, и в детском садике есть тараканы. Здесь проживают семьи с детьми, в том числе с малолетними, а теперь скажите, как здесь можно проживать, на дворе 2021 год? Вы же понимаете, что в общежитии проживают далеко не миллионеры, и сделать ремонт всего общежития своими силами невозможно!» - написал местный житель.

Здание находится на Октябрьском проспекте, 116. Автор обращения живет в этом доме с июня 2017. Известно также, что в общежитии образовано товарищество собственников жилья.

«Я за четыре с половиной года не видел никаких ремонтных работ внутри общежития. Председатель ТСЖ Леонид Иванович никогда не реагирует на жалобы жильцов. Вообще никогда!» - подчеркнул мужчина и попросил губернатора посодействовать в решении проблемы.