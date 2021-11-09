ЖКХ

Комиссия приняла работы по капремонту крыши дома на улице Алтаева в Пскове

Работы по капитальному ремонту крыши на улице Алтаева, 14 приняли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

На фото: крыша дома на улице Алтаева, 14 после капитального ремонта

Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Строй-ИК». В рамках мероприятий по капитальному ремонту подрядчик разобрал старое кровельное покрытие, выполнил ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Кроме того, на объекте отремонтировали вентиляционные шахты, заменили колпаки на дымовых и вентиляционных трубах, устроили кабины выхода на крышу.

На фото: крыша дома на улице Алтаева, 14 до капитального ремонта

Комиссия приняла произведенные работы в полном объеме. В пресс-службе регионального оператора напомнили, что в 2020 году подрядная организация ООО «Электротренд» выполнила на объекте работы по капитальному ремонту системы электроснабжения.

Добавим, собираемость взносов на капремонт в указанном многоквартирном доме составляет порядка 94,6%.