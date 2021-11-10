Три варианта технологии водоподготовки рассматривают в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Напомним, 30 июня президенту России Владимиру Путину сообщили о проблемах с водой в Пскове, поступающей в многоквартирные дома из подземного водозабора, которая при нагревании образует осадок. В результате выходят из строя насосы, забиваются краны и сети водоснабжения. В итоге было решено построить станцию водоподготовки.
Затем подрядчик в течение двух недель должен будет подготовить проект и представить его на государственную экспертизу.
«Процесс идет. Подрядчик ответственно относится к своей работе», - добавил директор предприятия.