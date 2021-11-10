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Три варианта технологии водоподготовки рассматривают в Пскове

Три варианта технологии водоподготовки рассматривают в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Напомним, 30 июня президенту России Владимиру Путину сообщили о проблемах с водой в Пскове, поступающей в многоквартирные дома из подземного водозабора, которая при нагревании образует осадок. В результате выходят из строя насосы, забиваются краны и сети водоснабжения. В итоге было решено построить станцию водоподготовки.

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«Нами был разыгран контракт на проектирование. Он заключен. Стоимость контракта – 6,5 млн рублей. Подрядчик представил на изучение в рамках технического задания три варианта технологии. Должны завтра-послезавтра утвердить тот или иной вариант вместе с администрациями города и области», - сообщил Константин Болотин.

Затем подрядчик в течение двух недель должен будет подготовить проект и представить его на государственную экспертизу.

«Процесс идет. Подрядчик ответственно относится к своей работе», - добавил директор предприятия.