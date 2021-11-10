ЖКХ

Санацией сетей водоснабжения займутся у дома №74 на Рижском проспекте в Пскове

Санацией сетей водоснабжения займутся у дома №74 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Запроектировали три больших участка, которые, по нашему мнению, являются потенциально опасными. Один объект будем делать уже в этом году – около дома №74 на Рижском проспекте», - рассказал Константин Болотин.

Планируется применить новую технологию – санацию. «Будем протаскивать трубу в трубу. Не перекрывая, не копая. Мы стараемся, по возможности, обходиться без вскрытия дорожного полотна, это достаточно дорого», - объяснил он.

Константин Болотин подчеркнул, что предприятие в этом году сделало большой акцент на проектировании особо важных зон, водоводов и сетей канализации для замены, реконструкции и модернизации. «Без проекта не будет финансирования. В этом году потратили 25 млн рублей только на проектирование 12 объектов. Считаю, что это хороший задел на будущее для привлечения дополнительных средств», - резюмировал он.