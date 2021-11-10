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Константин Болотин об успехах и планах «Горводоканала»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 ноября. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с ним о проведенном предприятием работе в 2021 году и планах на последующие годы.

- Насколько продуктивным был год для проектов псковского «Горводоканала»? Что сделано? Какие работы продолжаются?

- Одно из основных мероприятий – строительство станции дозирования гипохлорита натрия на подземном водозаборе и на реке. После пуска этой станции мы уйдем от такого опасного химического вещества, как активный хлор, который добавляем для обеззараживания воды. Мы уйдем от потенциального риска для всего города. Сегодня наш цех хлора попадает в опасную группу, и зона поражения накрывает весь город в случае, не дай бог, аварийной ситуации.

- Когда удастся уйти от применения опасного вещества?

- Мы запланировали построить эту станцию до конца следующего года. Надеюсь, что сроки не будут нарушены. Потому что достаточно много времени для строительства.

Плюс в этом году мы купили каналопромывочную машину. Также проводим мероприятия по строительству подземного водозабора. Этот проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия». Сейчас активная фаза - завершение работ. На сегодняшний день обустроены все площадки скважин, проходят работы по благоустройству, технологической обвязке оборудования. Где-то на 70% работы выполнены.

А по программе «Россия – Эстония» все мероприятия связаны с улучшением качества очистки сточных вод: приобретены новые декантеры, воздуходувное оборудование, решетка для механической очистки сточных вод, проводим реконструкцию аэротенка. Достаточно много работ в этом году выполнено.

Кроме того, в этом году мы сделали очень большой акцент на проектировании особо важных зон, водоводов и сетей канализации для замены, реконструкции, модернизации. Без проекта не будет финансирования. В этом году потратили 25 млн рублей только на проектирование 12 объектов. Считаю, что это хороший задел на будущее для привлечения дополнительных средств.

- Работа на перспективу всегда заведомо более успешная, чем откладывание в долгий ящик. Крупную аварию, которая произошла на улице Максима Горького в октябре, устранили достаточно быстро, несмотря на то, что размах был большой. Износ сетей велик, а нагрузка на них лишь возрастает. Аналогичная авария на этом участке случилась зимой чуть больше пяти лет. Удается ли обновлять хотя бы отдельные участки сетей, чтобы предотвращать такие крупные аварии?

- Действительно, 19 октября произошла большая утечка на водоводе вдоль улицы Максима Горького. Это вторая аварийная ситуация за шесть лет. В 2015 году авария произошла ночью.

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Мы достаточно быстро локализовали и ликвидировали аварию на этом участке. Тот участок дороги отремонтировали недавно, и качественно: его не вспучило, не смыло. Пострадали два близлежащих дома и участок парка у Мирожского монастыря. Сейчас проводим мероприятия по компенсации ущерба жителям и работу с подрядчиком по восстановлению пострадавшей части парка.

Этот водовод был построен в 1966 году, он состоит из стальных и чугунных труб, достаточно изношен. В следующем году планируем провести большую работу по проектированию, по санации этого участка.

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Три больших участка, которые, по нашему мнению, являются потенциально опасными, также запроектировали. Один объект будем делать уже в этом году – около дома №74 на Рижском проспекте.

- Копать зимой будете?

- Нет. Будет применятся новая технология – санация. Будем протаскивать трубу в трубу. Не перекрывая, не копая. Мы стараемся, по возможности, обходиться без вскрытия дорожного полотна, это достаточно дорого.

- Санация – это протягивание пластикового рукава внутри имеющейся трубы?

- Если говорить простым языком, это полиэтиленовый чулок, который протягивается в поврежденной трубе и покрывает ее стенки. На начальном этапе он очень гибкий, потом его обрабатывают, и он затвердевает. Труба становится покрытой изнутри достаточно плотным полимерным покрытием, которое может там находиться до 50 лет.

- Не так давно стало известно, что инфраструктурный кредит, одобренный правительством для Псковской области, практически полностью пойдет на водовод. Расскажите подробнее об этой перспективе?

- В 2021 году администрация Псковской области при содействии губернатора подала заявку в Минстрой для получения инфраструктурного кредита. Эти деньги необходимы для опережающего строительства инфраструктурных сетей при развитии тех или иных строительных площадок.

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Дальнее Завеличье сегодня является перспективой для жилищного строительства. Чтобы стройка могла развиваться, туда необходимо подвести сети. В первую очередь, сети водоснабжения, водоотведения, отопления, электричество и так далее. Именно это закладывается в заявку по инфраструктурному кредиту.

Мы сделали расчет по прокладке, по необходимому обеспечению этого района водой и канализацией. Эти расчеты были приняты администрацией Псковской области. Возвратность 3%, достаточно дешевый кредит, будет осуществляться за счет роста строительства, возврата налоговых платежей, привлечения строителей, сопутствующих подрядных организаций. Предполагается рост экономики и налоговых платежей.

Срок возвратности – 15 лет. Он стандартный, установлен правительством.

Планируется обеспечить водой участки деревень Борисовичи и Родина Псковского района. Предполагаю, что водоснабжением будет обеспечен и тот участок, который запланирован под строительство для многодетных семей.

- Как продвигается решение вопроса, который стоит на контроле у президента России? Имею в виду строительство станции водоподготовки в Пскове.

- Нами был разыгран контракт на проектирование. Он заключен. Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Подрядчик представил нам на изучение в рамках технического задания три варианта технологии. Должны завтра-послезавтра утвердить тот или иной вариант вместе с администрациями города и области. И подрядчик в течение двух недель должен будет запроектировать и представить проект на государственную экспертизу.

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Процесс идет. Подрядчик ответственно относится к своей работе.

- Коронавирусная ситуация на «Горводоканале»: как соблюдаете санитарные меры, как проходит вакцинация?

- С марта 2020 года по сегодняшний день у нас переболело более 60 человек. Но мы смогли сдержать рост, вовремя стали исполнять распоряжения Роспотребнадзора, отсекли лишние контакты на предприятии между подразделениями, ввели масочный режим. Также перестроили работу с населением, которое приходит к нам обсуждать те или иные проблемы. Мы не отказались от общения с людьми, а ввели контроль за процессом, дистанцировались от прямого общения.

На сегодняшний день вакцинированы 532 человека, из них 435 – двумя компонентами вакцины. Границу в более 80% вакцинированных мы перешли. Несколько человек уже ревакцинировались. Держим это на контроле.