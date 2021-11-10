ЖКХ

Почти 30 кубометров мусора вывезли с острова имени Залита

Почти 30 кубометров отходов вывезли с острова имени Залита в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром», в этот раз большую часть отходов составлял крупногабаритный мусор: стулья, двери, шкафы и так далее.

Собранные и упакованные на контейнерных площадках отходы загружали на автомобиль, а затем – на корабль и прикрепленную лодку.

«Контейнер же, который установлен рядом с причалом, наполняется очень быстро. В основном это "туристические" отходы, которые паломники и туристы не могут забрать с собой, а оставляют прямо на месте своего прибытия. Поэтому вычистить его и близлежащую территорию было так же приоритетной задачей, ведь видеть первым на острове наполненный контейнер – это не самая лучшая картина и впечатления», - рассказали в «Экопроме».

С наступлением зимы судоходная линия до острова будет закрыта, поэтому весной сотрудники компании первым делом отправится на уборку данного острова.

Масштабную работу по вывозу мусора на острове имени Залита начали прошлым летом. В этом году при поддержке филиала ООО «Экопром» ликвидировали мусорную баржу, стоявшую наполненной различными отходами практически 50 лет.

«Ранее же очистка острова не производилась вовсе, а сейчас носит постоянный характер, несмотря на возникающие трудности с перевозкой и загрузкой мешков с кораблей на причале в деревне Большая Толба», - добавили в компании.