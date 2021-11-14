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Работы по замене лифтов в Пскове планируют завершить до декабря

Замену лифтов в многоквартирных домах Пскова планируют завершить до начала декабря. Об этом на совещании по вопросу проведения работ сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Работы по замене оборудования планируем завершить до декабря, но сразу предупреждаю, что после монтажа идет приемка лифтов, а только после - ввод лифта в эксплуатацию», - отметил Сергей Шарлаев.

Он пояснил, что ответственность за ввод лифта в эксплуатацию несет управляющая компания, а не Фонд капитального ремонта. При этом Сергей Шарлаев добавил, что региональный оператор и подрядные организации готовы оказать помощь в этой работе.

По его словам, после завершения монтажа и приемки лифтового оборудования управляющая организация должна подать необходимый пакет документов в Ростехнадзор, специалисты которого в течение 10 дней выйдут на объект и запустят оборудование.

Координационное совещание по вопросу проведения работ по замене лифтов в многоэтажках Пскова в 2021 году провели в городской Думе сегодня, 15 ноября. Оно прошло под председательством главы Пскова Елены Полонской, на нам также присутствовали начальник управления городского хозяйства Николай Баринов и представители управляющих компаний города.

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Напомним, на данный момент работы по замене лифтового оборудования ведут в 18 многоэтажных домах Пскова. В шести домах уже завершили монтаж новых лифтов, идет приемка, в четырех лифты ввели в эксплуатацию. Всего в этом году в домах Пскова планируют заменить 100 лифтов.