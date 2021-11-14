ЖКХ

Псковичам предложили сдать замененные лифты и направить вырученные деньги на нужды дома

Жители многоквартирных домов Пскова, в которых меняют лифты, могут сдать старое оборудование на металлолом и направить вырученные средства на нужды дома. Об этом на совещании по вопросу проведения работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города сообщила глава города Елена Полонская, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В управляющие компании города Пскова будет направлена рекомендация заблаговременно проводить с жителями многоквартирных домов, в которых планируется замена лифтового оборудования, совещания, чтобы определить, как и кем будет утилизовано старое оборудование, на какие счета поступят деньги после утилизации и на какие нужды эти деньги затем потратят», - сказала Елена Полонская.

Она пояснила, что старые лифты - собственность многоквартирного дома, поэтому ответственность за их утилизацию несет управляющая компания, а не Фонд капитального ремонта, который руководит работами по монтажу новых лифтов.

По словам Елены Полонской, на данный момент у собственников многоэтажных домов, в которых в этому году меняют лифты, возникли разногласия: некоторые хотят вложить вырученные средства в благоустройство двора, другие - в детские площадки, поступают и иные предложения. По мнению главы города, если обговаривать эти вопросы заранее, таких разногласий можно было бы избежать.

Координационное совещание по вопросу проведения работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Пскова в 2021 году провели в городской думе сегодня, 15 ноября. На нем присутствовали генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов и представители управляющих компаний города.