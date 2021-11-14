ЖКХ

В «Псковских теплосетях» рассказали, как предприятие оказалось «без вины виноватым»

В «Псковских тепловых сетях» рассказали, как предприятие оказалось «без вины виноватым». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС, в социальной сети «ВКонтакте» опубликована фотография квитанции, согласно которой предприятие якобы выставило «кругленький счет» за услуги.

«В социальной сети "ВКонтакте" набирает популярность, если это можно так назвать, фотография, на которой жителям одной из квартир дома на улице Энтузиастов выставлен кругленький счет за услуги. Квитанция якобы от нашего предприятия, и все копья и стрелы снова летят в нашу сторону», - рассказали в пресс-службе.

В ПТС подчеркнули, что конкретно данная квитанция выставлена не предприятием, а управляющей компанией 8-го микрорайона. «Именно по этой причине мы не можем отвечать за ее правильность, так как наши специалисты ее не готовили и показаний от жителей не получали», - отметили в пресс-службе.

«Мы активно пытаемся переводить жителей нашего города на прямые договора с предприятием, чтобы не получалось, как в данном конкретном случае: квитанции печатают одни, а стыдно потом нам», - продолжили в ПТС.

Отмечается, что данный случай не единственный. «Мы не станем корчить из себя богов и говорить, что все кругом ошибаются, а мы нет. У нас тоже работают люди, и от человеческого фактора никто не застрахован, но это работает только в том случае, если ты сам сделал что-то не так. У вас есть братья и сестры? Никогда не бывало такого, что кто-то из них напакостил, а прилетело потом вам? В данном случае, все получается именно так. Оказались без вины виноватыми», - подчеркнули в ПТС.

В пресс-службе обратили внимание на то, что этого можно было избежать в случае прямых расчетов. «Если бы таковой имелся у конкретного лица. Мы бы смогли разобраться, проверить показания, поднять историю платежей и дать полный и развернутый ответ, а в данной ситуации мы можем только развести руками. Да, услуги наши, да, на квитанции наш логотип, но вот выставляли ее не мы. Такой получается парадокс», - сообщили на предприятии.

«Мы бы хотели принести искренние извинения жителям, но мы даже не знаем всей истории платежей, начислений и так далее. Возможно допущена техническая ошибка со стороны "управляйки", возможно показания переданы некорректно, а может за квартиру не платили долгие годы, такое тоже бывает. Поэтому переходите на прямые договора, чтобы избежать подобные сложности», - резюмировали в ПТС.