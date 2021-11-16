ЖКХ

Только один район Псковской области не получил паспорт готовности к отопительному сезону

Все муниципалитеты Псковской области, кроме Новоржевского района, получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: pixabay.com

«Новоржевский район еще не получил паспорт готовности, так как в муниципалитете не завершен ремонт котельного оборудования, не представлены необходимые документы, — пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. — Несмотря на то, что отопление осуществляется в штатном режиме, паспорт готовности выдается только в том случае, если все работы завершены в полном объеме».

Как отметили в администрации, учитывая факт того, что до 15 ноября муниципалитет не успел устранить все выявленные Ростехнадзором нарушения, он будет их устранять, чтобы получить акт готовности к отопительному сезону.

Отопление социальных объектов и жилых домов в районе идет в штатном режиме.