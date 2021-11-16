ЖКХ

В «Экопроме» рассказали, что делать при ошибках в квитанциях

От жителей Псковской области часто поступают вопросы о перерасчете и правильности отражения данных в квитанциях на оплату услуги вывоза ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Иногда человек может столкнуться с тем, что в квитанции указано неверное количество зарегистрированных граждан. Из-за этого начисления отражаются или в большую, или в меньшую сторону», - отметили в компании.

Для этого необходимо написать заявление на перерасчет. Скачать его можно здесь.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

справку о количестве зарегистрированных с 1 января 2019 года или о временной регистрации (предоставляет управляющая компания или орган местного самоуправления);

в случае, если кто-то из членов семьи не проживает с плательщиком, – документ, подтверждающий временное проживание в другом месте с указанием периода;

свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

Предоставить документы можно любым из данных способов:

по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru, заполнив заявление и приложив необходимые документы (бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчет»);

«Почтой России» или лично по адресам: центр обслуживания клиентов в Пскове: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3; центр обслуживания клиентов в Великих Луках: 182105, Великие Луки, проспект Ленина, 29.

в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, Псков, улица Советская, 31, АО «ПКС», на адрес электронной почты: info@pkspskov.ru.

Если в квитанции указан старый собственник квартиры, и нужно поменять на нового, необходимо также выполнить вышеуказанные действия, указав в качестве причины перерасчета «смену собственника».

Ситуация, когда в квитанции в графе «Плательщик» не указаны фамилия, имя, отчество, а написано «Собственник» или «Владелец», возможна, если отсутствуют данные о собственнике, но жилой дом (помещение) имеется. Чаще всего это происходит в деревнях, добавили в компании.

«Таким образом, при невозможности определить собственника, в квитанции будет написано "Собственнику" или "Владельцу". До момента, как объявится собственник и не предоставит данные, графа не изменится, а начисления будут продолжаться», - уточнили в «Экопроме».

Кроме того, в компании объяснили, что нужно делать, если при проживании в удаленном населенном пункте не приходили квитанции, а сейчас пришли с огромным долгом.

«Разберемся по порядку. Филиал ООО "Экопром" (ГК "Мехуборка") сам квитанции не печатает и не разносит. АО "Псковские коммунальные системы" производит расчет и печать квитанций. После чего они передаются в АО "Почта России", а уже она отвечает за доставку квитанций до получателя услуг. Порой случалось, что квитанции просто лежали в отделении и не приходили месяцами, из-за жители не могли оплатить оказанную им услугу. И как бы не было жаль, но обычные люди становятся заложниками системы работы АО "Почта России". Но выход есть! Вы можете оформить заявление на получение квитанции за услугу по обращению с ТКО в электронном виде. Это решение, которое предотвратит образование вышеописанной проблемы», - рассказали в компании.

Подробнее о переходе на электронные квитанции можно ознакомиться здесь.

Вопросы о перерасчетах и правильности отражаемых в квитанциях данных можно отправить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru или задать по телефону 8(8112)20-19-21.