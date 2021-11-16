ЖКХ

В Пскове не планируют разрабатывать интерактивную карту уборки улиц

Псковичи не смогут отслеживать на интерактивной карте ход уборки города, поскольку УГХ не планирует ее разрабатывать. Об этом сообщил руководитель управления городского хозяйства Николай Баринов во время заседания комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос депутата гордумы Юлии Пожидаевой о создании специальной интерактивной карты, на которой жители города могли бы отслеживать перемещение снегоуборочных машин, Николай Баринов отметил, что такая инициатива останется без поддержки.

«Людей не волнует, что машины в настоящее время находится в соседнем районе. Их волнует, почему машина сейчас не здесь. Чем больше людей пускаешь в систему слежения, тем больше звонков и жалоб получаешь. Даже установка камер ничего не решает!» - выступил Николай Баринов.

Руководитель УГХ добавил, что в этом году за уборку будут отвечать местные подрядчики, которые набрались опыта в прошлом году. У компаний есть необходимая материально-техническая база, песок и соль.

Также Николай Баринов пояснил, почему, вопреки пожеланиям горожан, в Пскове до сих пор используют песчано-соляную смесь вместо гранитной крошки: «Гранитная крошка сначала кончится за неделю, а потом забьет все ливневки! Посмотрите на ситуацию в соседних регионах - ни в Новгороде, ни в Смоленске ее не используют! Это не наш уровень финансов».