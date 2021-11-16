ЖКХ

Островичам объяснили, почему в городе не горят и мигают фонари

Ситуация, когда у дома или на каком-то участке улицы в Острове мигают или не горят фонари уличного освещения, связана с проблемами, возникающими в процессе реализации энергосервисного контракта, который был заключен в 2018 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Островский район одним из первых в регионе заключил энергосервисный контракт – это один из ключевых механизмов решения проблемы энергосбережения, отметили в администрации. «Вместо потребляющих много электроэнергии ламп используются современные энергоэффективные светодиодные фонари. Это позволяет экономить бюджетные средства, а высвободившуюся часть в дальнейшем можно направлять на освещение дополнительных территорий города. При этом преимуществом энергосервисного контракта является то, что потребитель энергии, в нашем случае - муниципалитет, не вкладывается в модернизацию уличного освещения. Основную часть риска берет на себя энергосервисная компания – ПАО "Ростелеком", которая реализует данный проект. Все затраты на проект затем возмещаются платежами, которые производятся из полученной экономии энергоресурсов», - пояснили в администрации.

Но в процессе реализации энергосервисного контракта, кроме его положительных моментов, обнаружились и недостатки. «Так, в процессе эксплуатации светильники стали частично или полностью выходить из строя. Из-за неблагоприятных погодных условий, а также перепадов напряжения отказывает и вспомогательное оборудование – автоматы, пускатели и другие приборы. Еще один существенный минус – созданная автоматизированная система мониторинга и управления наружным освещением (АСУ НО) не обеспечивает извещение о происходящих на оборудовании сбоях. Устранение всех этих неполадок и влечет за собой регулярное длительное отключение электроэнергии по всей линии», - рассказали в администрации.

С начала действия контракта из 1 454 светильников заменили 1 100. «При этом количество светильников в подменном фонде гораздо ниже выходящих из строя. Задержки в замене фонарей, на что и обращают внимание жители города, связаны с их длительным периодом доставки от поставщика», - заметили в администрации.

Между администрацией Островского района и ПАО «Ростелеком» постоянно ведется претензионная работа об устранении недостатков, выявленных в ходе реализации энергосервисного контракта и обеспечении безупречной работы светильников и вспомогательного оборудования. Неоднократно ставился и вопрос о дополнении программного продукта АСУ НО опцией извещения о неполадках.

«По гарантийным обязательствам поставщик без вопросов делает замену вышедших из строя светильников и работает над повышением качества оборудования. Хотелось, чтобы это делалось более оперативно. Посмотрим, что будет дальше. Рассчитываем, что проводимые мероприятия, как с нашей стороны, так и со стороны "Ростелекома", приведут к достижению задекларированной цели энергосервисного контракта. То есть, чтобы была не только экономия энергоресурсов, но и произошли улучшения качества инфраструктуры, увеличилась освещенность улиц, повысилась безопасность, а значит и качество жизни людей», - отметили в комитете по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района.