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ЖКХ

В Пскове выбрали технологию умягчения воды

19.11.2021 12:29|ПсковКомментариев: 0

В июле 2021 года по итогам прямой линии президент дал поручение проработать вопрос повышения качества водоснабжения в Пскове. В рамках реализации данного решения муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» в октябре заключило с ООО «Полипласт» (Псков) договор на разработку проекта строительства станции умягчения воды, подаваемой с подземного водозабора.

 

Умягчение такого большого объема воды – 42 тысячи кубометров в сутки – процесс сложный и дорогостоящий, поэтому до начала проектирования в соответствии с техническим заданием подрядчик был обязан детально проработать как минимум 3 варианта умягчения с комплексным анализом каждой технологии с точки зрения капитальных, эксплуатационных затрат, себестоимости умягчения и других критериев.

К середине ноября ООО «Полипласт» подготовило необходимые расчеты и после устранения замечаний 17 ноября предложенные варианты были рассмотрены комиссией, в которую вошли представители администрации Псковской области, администрации Пскова, представители «Горводоканала», «Теплосетей», ООО «Полипласт», а также член рабочей группы при администрации области по строительству станции умягчения воды А. В. Тарасов. Рабочее заседание возглавили председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин и директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Подрядчик представил 2 классических варианта умягчения – обратный осмос и ионообмен, а также технологию стабилизационной обработки воды, по его словам, широко применяемой в Европе, но не имеющей опыта внедрения в водоканалах России. По каждой технологии ООО «Полипласт» дал анализ недостатков и преимуществ, подсчет используемых реагентов, электроэнергии и прочих затрат. Так, технология обратного осмоса характеризуется большим объемом промывных вод (примерно 150 кубометров в час), энергозатратами и необходимостью периодической кислотно-щелочной промывки мембран. Объем промывных вод у ионообменной технологии намного меньше, но данное оборудование требует огромного количества поваренной соли для замещения в процессе натрий- катионирования ионов кальция и магния, обуславливающих жесткость воды, эквивалентным количеством ионов натрия. По подсчетам подрядчика, для функционирования процесса ионообмена требуется около 15 тонн соли ежедневно или почти 2 железнодорожных вагона в неделю, что потребует строительства большого складского хозяйства и создания сложных логистических цепочек. Кроме того, сброшенный в канализацию раствор солей в таких объемах создаст дополнительную нагрузку на очистные сооружения канализации и на акваторию Псковского озера. «При такой производительности станции ионообмена есть опасность, которую мы обсуждали предварительно, что у нас Псковское озеро станет соленым» - подытожил гендиректор ООО «Полипласт» А. В. Константинов.

Информация о технологии стабилизационной обработки воды была принята к сведению, но в связи с отсутствием опыта ее внедрения в России, отсутствием российских производителей химреагентов для данной технологии, комиссия посчитала неприемлемым рассматривать ее для использования на подземном водозаборе Пскова и ставить таким образом эксперименты на жителях города. Общей характерной чертой всех вариантов умягчения такого объема питьевой воды и подрядчик, и специалисты Горводоканала назвали значительные эксплуатационные затраты, что неизбежно повлечет за собой повышение тарифа на водоснабжение.

А. В. Тарасов высказал свою точку зрения о расходах населения на воду в результате строительства станции умягчения: «Если мы на 20 рублей увеличим стоимость холодной и горячей воды, вернее на 6 рублей холодной, на 6 рублей горячей, то мы это компенсируем для людей тем, что они не будут покупать воду в водоматах и в магазинах».

В результате не продолжительного, но содержательного обсуждения всех предложенных вариантов умягчения комиссия решила выбрать к дальнейшему проектированию технологию обратного осмоса как наиболее компромиссную, позволяющую эффективно снижать жесткость питьевой воды, не требующую значительных затрат на реагенты и не создающую дополнительных нагрузок на инфраструктуру водоотведения предприятия и экологию Псковского озера. Дополнительным аргументом в пользу данного решения является наличие у «Горводоканала» опыта эксплуатации подобной обратноосмотической установки на локальном водозаборе в поселке Псковкирпич, которая уже более 3-х лет обеспечивает качественное водоснабжение поселка.

Представители ПТС поддержали идею строительства станции умягчения воды и предложенную технологию, однако сообщили, что несмотря на полное соответствие подземной воды требованиям СанПиН, при ее подогреве в системах отопления и горячего водоснабжения «Псковским тепловым сетям» даже после ввода в эксплуатацию станции умягчения необходимо будет применять дополнительную обработку и реагенты, чтобы избежать накипеобразования и износа оборудования.

Резюмируя итоги работы комиссии, Сергей Грахов подчеркнул необходимость проработки вопроса минимизации расходов на эксплуатацию станции умягчения в ходе проектирования, чтобы уменьшить тарифную нагрузку на население города. Кроме того, ООО «Полипласт» должен ускорить темпы проектирования, с тем чтобы к концу года пройти процедуру госэкспертизы проектной документации, а в 2022 году завершить все строительные работы на объекте и сдать станцию умягчения подземной воды в эксплуатацию.

Подготовлено пресс-службой муниципального предприятия «Горводоканал»

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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