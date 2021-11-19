ЖКХ

«Горводоканал» заменил аварийный участок трубы на улице Вокзальной в Пскове

«Горводоканал» заменил аварийный участок трубы на улице Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Вчера наши специалисты с раннего утра и до поздней ночи занимались серьезным ремонтом чугунной трубы диаметром 600мм на улице Вокзальной, недалеко от перекрестка с улицей Льва Толстого. На участке этого водовода образовалась течь, аварийная бригада, прибывшая на место, оперативно установила на трубу ремонтный хомут, тем самым локализовав аварийную ситуацию», - рассказали в пресс-службе.

Но ремонтный хомут - временное решение, поэтому провели капитальный ремонт. «Для этого место работ было огорожено, вскрыто дорожное покрытие, а аварийный участок трубы вырезан и заменен», - добавили в «Горводоканале».