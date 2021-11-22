ЖКХ

Около 1600 жителей Пскова начали пользоваться новыми лифтами

Более десяти лифтов ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в многоквартирных домах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

На сегодняшний день еще 14 новых лифтов заработали в пяти многоэтажках по адресам:

улица Рокоссовского, 1,

улица Коммунальная, 69,

улица Инженерная, 25,

улица Кузбасской Дивизии, 30 «А»,

улица Кузбасской Дивизии, 38.

Более 1600 жильцов этих домов смогут оценить комфорт современных подъемников. Напомним, в рамках реализации программы капитального ремонта производится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, а также кабин.

Подрядчики меняют оборудование в шахтах, устанавливают новые лифтовые порталы на этажах. Качество работ по замене оборудования и сроки из завершения находятся на особом контроле регионального оператора.