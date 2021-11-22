ЖКХ

Вопросы о ремонте двухэтажек в деревнях Псковской области задали депутаты

Ремонт двухэтажных домов в деревнях обсудил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента в ходе обсуждения минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Геннадий Григорьев указал на то, что зачастую двухэтажные многоквартирные дома в деревнях не состоят ни на каком балансе. «Когда выезжаем в такие населенные пункты, люди говорят, что текут крыши. Есть ли решение этого вопроса?» - спросил он.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов ответил, что эти дома надо вносить в систему ГИС ЖКХ, ставить в график и проводить ремонты.

В свою очередь депутат Андрей Михайлов обратил внимание, что муниципалитет не может внести такие дома в ГИС ЖКХ, потому что это не его имущество. Но Сергей Грахов возразил.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов отметил, что необходимо уточнить, кто вносит эти данные в ГИС ЖКХ.

Сергей Грахов в ходе доклада об увеличении минимального взноса на капремонт отметил, что он должен рассчитываться, исходя из доступности для граждан.

Предлагается установить минимальный взнос:



- в размере 8,56 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта;



- в размере 9,78 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом.



«Увеличение предполагается в размере 1 рубль 20 копеек, что не сильно увеличит платеж. Это позволит дополнительно собирать порядка 85 млн рублей в год — это дополнительный ремонт 36 крышек или 15 систем теплоснабжения в пятиэтажных домах», - отметил Сергей Грахов.

«Не получится ли, что, увеличив взнос на 1 рубль 20 копеек, этим закроют то, что Фонд капремонта недополучает от граждан? Как ведется работа по взысканию задолженности?» - поинтересовался заместитель председателя экономического комитета Владимир Кузь.



«Нет, не получится. На эти деньги планируется ремонтировать дополнительные дома. Сумма дебиторской задолженности — более 600 млн рублей. Претензионную работу фонд начал проводить в этом году. Основными должниками являются юридические лица и муниципальные образования. Планируем продолжать работу по взысканию и наращивать объемы домов, которые будут отремонтированы», - ответил Сергей Грахов.