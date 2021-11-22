ЖКХ

Псковичам назвали возможные причины отсутствия квитанций на оплату услуг по обращению с ТКО

Специалисты ООО «Экопром» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что делать, если не приходят квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО.

«Нередко удаленные населенные пункты, где вывозится ТКО, сталкиваются с проблемой отсутствия квитанций за услугу, - отметили в компании. - Игнорирование факта отсутствия квитанции может стать причиной начисления пени и неоправданных финансовых потерь. И в один прекрасный день можно получить квитанцию с долгом за несколько месяцев или даже лет».

Причин отсутствия квитанции может быть несколько, уточнили в «Экопроме». «Если в вашем почтовом ящике не наблюдаются квитанции за услугу по обращению с ТКО, то, возможно, это связано с доставкой квитанции. При отсутствии квитанции до 20 числа месяца обязательно сообщите об этом нам: в соцсетях, на электронную почту или позвоните в наш Центр обслуживания клиентов. Возможно, по вашему лицевому счету имеется переплата. Или произошла ошибка при выгрузке данных», - сказали в компании.

Чтобы связаться с ООО «Экопром», нужно обратиться по номеру 8 (8112) 20-19-21, написать в VK или Instagram, а также составить обращение на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru.

Затем компания направит запрос в АО «Псковские коммунальные системы», которое отвечает за подготовку и печать квитанций, для уточнения нахождения в реестре на печать квитанции абонента. «Если квитанция отсутствовала, то ее заново напечатают и отправят вам», - сказали в «Экопроме».

Имеются и альтернативные варианты. «Самый надежный вариант - оформить электронную квитанцию на получение квитанции за услугу по обращению с ТКО. Для этого нужно просто заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО "ПКС" на info@pkspskov.ru», - рассказали в компании.

В «Экопроме» назвали преимущества получения квитанции в электронном виде:

быстро – получение электронной квитанции раньше, чем бумажный счет в почтовый ящик;

безопасно - электронная квитанция приходит на электронный ящик, все данные защищены;

удобно – квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново для предоставления в органы социальной защиты;

мобильно – удаленный доступ к счету в любой точке мира, проверить получение квитанции и оплатить ее можно даже находясь в длительной командировке или отпуске;

практично - можно получать и оплачивать счета близких, квитанция приходит на адрес электронной почты, указанной в заявлении.

Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту.