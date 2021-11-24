ЖКХ

Замененные менее 2 лет назад трубы на улице Алехина в Пскове забились отложениями

Трубы на улице Алехина в Пскове забились отложениями менее, чем за 2 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Псковские тепловые сети», причиной быстрого износа стал материал, из которого изготовлено оборудование.

«Трубы полностью забиты отложениями, хотя они абсолютно новые, им еще и двух лет нет. Отличительная особенность только одна – это материал, из которого изготовлены трубы. Участок был сделан из очень гибкого пластика, так сказать, тестевым. Производитель уверял, что внутренний слой обладает интересной особенностью, что совсем ничего не может на нем скапливаться, но и это оказалось очередным мифом, который разбился о залежи отложений», - пояснили на предприятии.

При этом в ПТС отметили, что материал «имеет свои плюсы» - чистить трубы значительно проще, чем обычные пластиковые. Кроме того, такие трубы более эластичные. «Наши коллеги смогли вытаскивать по 30 метров трубы без раскопов, по этой причине парковка у новых домов на улице Алехина почти не пострадала, только если совсем немного, но мы гарантируем, что все восстановим. Всего наши коллеги прочистили более 100 метров трассы. Под отключение попал только один дом», - отметили «Псковские тепловые сети».

«Достичь такого результата удалось благодаря тому, что остальные дома отключали раньше, но жители об это даже не знали. Помните аккумуляторные баки, про которые мы рассказывали, вот они нам и пригодились, так как отключать пришлось опять почти весь район на несколько часов, а виной всему та самая запорная арматура, которая опять вся забита, полгода и вся она опять приходит в негодность», - пояснили в ПТС.

«Когда посещаешь все эти объекты и видишь то, что происходит с сетями, то становится не по себе. Столько времени, сил, средств уходит на эти бесполезные работы, даже руки опускаются. Слава богу, что сдвинулось с мертвой точки решение вопроса по станции очистки воды», - подчеркнули на предприятии.

«Псковские тепловые сети» выразили надежду на то, что коллеги прислушаются к их предложениям и опасениям, озвученные на оперативном штабе, и смогут избежать возможных ошибок в процессе определения варианта решения общей проблемы. «Иначе есть большая опасность, что вся проделанная работа будет проведена впустую, но мы верим в лучшее!» - заметили специалисты.

«Мы все это рассказываем только для одного, чтобы жители нашего города понимали всю сложность сложившейся ситуации. Мы искренне благодарим жителей за понимание и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства. Хорошего вам дня, следите за новостями нашего предприятия, не забывайте беречь тепло в своих сердцах и дарите его своим близким. Будьте уверены, о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили на предприятии.